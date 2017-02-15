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Камеру в каждый двор

Вчера Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике.
Было отмечено, что в 2016 году в Чувашии зарегистрировано 13836 преступлений, на 11,8 проц. меньше, чем в 2015-­м. Но в борьбе с правонарушениями используются еще не все ресурсы. В частности, Михаил Игнатьев затронул тему обеспечения правопорядка во дворах домов, оснащения их системами видеонаблюдения. В Чебоксарах такие системы имеют лишь около 10 проц. всех многоквартирных домов. Несмотря на то, что город готов устанавливать камеры на условиях софинансирования, сообщил глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков, люди не спешат проявлять инициативу.
«Необходимо понимать, что ответственность по охране личного имущества лежит, прежде всего, на самих гражданах, – подчеркнул Глава республики. – Металлические двери в подъездах все устанавливают за свой счет, но дверь не спасет от повреждений машину на стоянке во дворе. Я призываю жителей городов ответственно подходить к вопросам обеспечения безопасности своего имущества, своих детей. Системы видеонаблюдения во дворах – это эффективная мера по предупреждению возможных правонарушений».

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Метки: Главное, , .

15.02.2017 | | Комментарии (1) | Версия для печати Версия для печати

Один комментарий на запись «Камеру в каждый двор»

  1. Олег написал 15.02.2017 10:52

    Неправда. Это не мера по предупреждению правонарушений, а средство облегчения работы сотрудникам МВД, расследующим правонарушения.
    Кроме сотрудников МВД к записям с этих камер никто не имеет доступа, жильцы даже не состоянии повлиять на сектор обзора камер. Заплатил — свободен, дальше не ваше дело.
    Обидно, понимаешь. На таких условиях я не согласен на установку камер.

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