Главное, Политика Потенциал есть – надо его реализовать КАНАШСКИЙ РАЙОН ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ШАГ ВПЕРЕД Вчера Глава Чувашии побывал с рабочей поездкой в Шумерле. До этого, напомним, был Канаш – о его проблемах «СЧ» писала в прошлом номере. Но Михаил Игнатьев встретился и с жителями Канашского района. И именно здесь зашел разговор о качестве жизни.

В новом году перед муниципалитетом стоят еще более амбициозные задачи. В том числе создание новых рабочих мест для молодых, которые мечтают жить и работать на благо родного края. При этом зарплата у них должна быть достойная.

– Мы понимаем, что в этом направлении необходимо усилить работу, – согласился глава администрации Канашского района Владимир Степанов. – Наша цель на этот год довести среднюю заработную плату в сфере АПК до 17 тысяч рублей. Эта задача выполнима.

В своем выступлении Степанов также отметил перспективные направления развития муниципалитета, где будет реализован ряд инвестиционных проектов. Например, в одной агрофирме планируется создание фермы на 400 коров, в другой – строительство зерноочистительного и зерносушильного комплекса, а в третьей появится комплекс по убою и переработке крупного рогатого скота и свиней.

К проблеме заработков вернулась в своем докладе министр финансов Светлана Енилина, которая сообщила, что по итогам прошлого года Канашский район в графе «поступление собственных доходов на душу населения» спустился с 16-­го на 21-­е место. По ее словам, необходимо также увеличить поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района.

– Канашский район мощный, потенциал достаточный, но есть недоработки, устранив которые, можно сделать значительный шаг вперед в социальном и экономическом развитии, – сказал Глава Чувашии и выразил уверенность в том, что муниципалитет справится с поставленными задачами. Кроме того, он напомнил, что этот год в Чувашии объявлен Годом Матери и Отца. А в Канашском районе процент разводов довольно велик, и одной из главных причин разрушения семей жители в зале назвали алкоголизм.

– От ошибок взрослых не должны страдать дети, – затронул больную тему общества Михаил Игнатьев. – Необходимо возрождать наши традиционные ценности, большие дружные семьи. Это основа для успешного развития Чувашии.

Большие и дружные семьи были и в зале. После встречи Глава Чувашии сделал им памятные подарки, а также вручил свидетельства на получение стипендий для школьников и студентов, стипендий за особую творческую устремленность учителям и молодым специалистам школ района.

Метки: Политика, Канашский район, Михаил Игнатьев.



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