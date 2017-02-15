Главное, Новости Выбрали нового редактора «Хыпара» Подведены итоги конкурса на замещение вакантной должности директора – главного редактора АУ «Издательский дом «Хыпар» Мининформполитики Чувашии.

На редакторское кресло претендовали четыре кандидата: главный редактор газеты «Тăван Ен» Татьяна Вашуркина, редактор газеты «Чăваш хĕрарăмĕ» издательского дома «Хыпар» Маргарита Ильина, временно исполняющий обязанности директора-­главного редактора издательского дома «Хыпар» Дмитрий Моисеев и индивидуальный предприниматель Владислав Николаев.

Претенденты представили свою стратегию развития газеты, сообщают в министерстве, беседа с каждым из них длилась не менее 45 минут. Вопросы кандидатам в редактора задавали члены конкурсной комиссии – представители Мининформполитики и Минюста Чувашии, независимые эксперты.

Вчера стало известно – победила в конкурсе Татьяна Вашуркина. Она станет первой женщиной на посту главного редактора газеты «Хыпар». Как сообщила Вашуркина корреспонденту «СЧ», главная ее задача – планомерная модернизация издательского дома «Хыпар»: повышение имиджа газеты, популяризация издания в районах Чувашии, сохранение тиражей и финансовое оздоровление. ИЗ ДОСЬЕ

Уроженка села Шемурша Татьяна Вашуркина в 2004 году закончила факультет журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Работала внештатным корреспондентом ГТРК «Чувашия», специалистом по связям с общественностью Чувашской энергосбытовой компании, пресс-­секретарем Минприроды республики. В ноябре 2012 года была назначена главным редактором Чебоксарской районной газеты «Тăван Ен» (Край родной).

Метки: Новости, Мининформполитики Чувашии, СМИ.



Метки: Главное A A A