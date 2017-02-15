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Главное, Новости
Выбрали нового редактора «Хыпара»

Подведены итоги конкурса на замещение вакантной должности директора – главного редактора АУ «Издательский дом «Хыпар» Мининформполитики Чувашии.
На редакторское кресло претендовали четыре кандидата: главный редактор газеты «Тăван Ен» Татьяна Вашуркина, редактор газеты «Чăваш хĕрарăмĕ» издательского дома «Хыпар» Маргарита Ильина, временно исполняющий обязанности директора-­главного редактора издательского дома «Хыпар» Дмитрий Моисеев и индивидуальный предприниматель Владислав Николаев.
Претенденты представили свою стратегию развития газеты, сообщают в министерстве, беседа с каждым из них длилась не менее 45 минут. Вопросы кандидатам в редактора задавали члены конкурсной комиссии – представители Мининформполитики и Минюста Чувашии, независимые эксперты.
Вчера стало известно – победила в конкурсе Татьяна Вашуркина. Она станет первой женщиной на посту главного редактора газеты «Хыпар». Как сообщила Вашуркина корреспонденту «СЧ», главная ее задача – планомерная модернизация издательского дома «Хыпар»: повышение имиджа газеты, популяризация издания в районах Чувашии, сохранение тиражей и финансовое оздоровление.

ИЗ ДОСЬЕ
Уроженка села Шемурша Татьяна Вашуркина в 2004 году закончила факультет журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Работала внештатным корреспондентом ГТРК «Чувашия», специалистом по связям с общественностью Чувашской энергосбытовой компании, пресс-­секретарем Минприроды республики. В ноябре 2012 года была назначена главным редактором Чебоксарской районной газеты «Тăван Ен» (Край родной).

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Метки: Главное, Новости, , .

15.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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