День влюбленных – повод прийти в ЗАГС и во дворец

В День всех влюбленных в Чебоксарах сыграла свадьбу 21 пара, причем две из них (одним молодоженам – за сорок лет, а другим – за пятьдесят) решили снова быть вместе после развода.

Как рассказали в отделе ЗАГС администрации Чебоксар, обе пары влюбленных задумали обменяться кольцами именно в День святого Валентина. В праздник влюбленных в Чебоксарах также оформили семейные отношения гражданин Туниса и жительница города.

А сегодня праздничная программа с необычным названием «День влюбленного пенсионера» ждет чебоксарцев во Дворце культуры «Салют».

Как сообщают организаторы, в малом зале народный оркестр духовых инструментов подарит гостям ретро­мелодии прошлых лет. А затем состоится концерт популярных артистов чувашской эстрады. Всех влюбленных пенсионеров и не только во дворце культуры ждут с утра пораньше — в 9.30. Вход свободный.