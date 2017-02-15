Выздоравливать лучше в комфорте

В БОЛЬНИЦЕ ДАЖЕ СТЕНЫ ДОЛЖНЫ ПОМОГАТЬ

Детская онкология лечится долго, но надежно. Например, при опухолях крови излечиваются сейчас девять человек из десяти заболевших. Но детям приходится подолгу лежать в больнице, поэтому условия, в которых проходит лечение, важны для детского организма не меньше, чем лекарства.

Полтора месяца назад отделение детской онкогематологии Республиканской детской клинической больницы закрыли на ремонт. Заменили всю проводку, трубы, увеличили площадь кухни, чтобы мамы могли приготовить своим малышам что-то домашнее, вкусненькое. На это ушло около 3 млн. рублей собственных средств. Для оформления коридоров и палат отделения денег уже не хватило. И на помощь пришли волонтеры. Закупили краски, устроили игровую и спортивную площадку, разукрасили стены сказочными рисунками. На первый взгляд краски не очень яркие, но тут учли мнение психологов: детям смотреть на них не один день, поэтому нужно, чтобы рисунки несли радость, однако не были надоедливыми и не вызывали раздражения.

Художница из Новочебоксарска Ирина Сердюкова колдовала над стенами отделения абсолютно бесплатно.

– У меня двое детей, к счастью, здоровых, но я знаю, как тяжело родителям, у которых болеют дети, как нерадостно самим детям. Поэтому и взялась за этот проект. Вообще в больнице все отделения можно так оформить, думаю, что студенты худграфа педуниверситета с удовольствием бы поработали для детей. А закупить краски – не проблема, сейчас очень многие организации готовы оказать больным детям финансовую поддержку.

Главный врач республиканской больницы Анатолий Павлов уверен, что лечение может принести пользу, если маленький пациент настроен на выздоровление. Поэтому одна из самых главных задач для медиков – создание комфортных условий в отделении, где дети иногда находятся месяцами. Нужно, чтобы мальчишки и девчонки улыбались чаще, их лечение становится от этого эффективнее.

Мама одного из маленьких пациентов разоткровенничалась: «Пока нам ставили диагноз, мы лежали в другом месте, это было так тяжело. И когда выяснилось, что ложиться в больницу придется надолго, я плакала. Тут и переживания за малыша, – ведь растить ребенка в четырех больничных стенах, это не то, о чем я мечтала. Но когда нас из района привезли сюда, я немного пришла в себя. Условия очень хорошие, медики постоянно улыбаются, очень внимательные. И я поверила, что сын будет здоровым. У нас уже и анализы начинают улучшаться».

При этом детям в отделении зачастую нечем заняться: книги, планшеты их быстро утомляют. А находиться в помещении, даже прекрасно оформленном, без интересного дела очень тяжело. Сюда периодически приходят художники, артисты, народные мастера, чтобы провести с ребятами занятия, но этого мало. Хорошо, если бы нашлись волонтеры, которые устраивали бы для детей мастер-классы по лепке, изготовлению кукол из ткани, плетению из веревок: да мало ли что могут придумать творческие люди…