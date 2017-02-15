Двое жителей Цивильска подозреваются в мошенничестве при распоряжении средствами материнского капитала

МАТКАПИТАЛ ПОД СЛЕДСТВИЕМ

По версии следствия, в декабре 2012 года 40-летние женщина и мужчина по предварительному сговору приобрели в деревне Малое Янгорчино нуждающуюся в капитальном ремонте квартиру стоимостью около 250 тыс. рублей. При этом в договоре купли-продажи указали цену около 380 тыс. рублей.

Далее подозреваемая обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о желании распорядиться всей причитающейся ей суммой маткапитала, сославшись на то, что надо погасить долг по займу, выданному кредитно-потребительским кооперативом на приобретение квартиры. И приобщила договор купли-продажи.

Однако по закону владелица сертификата могла потратить средства маткапитала на улучшение жилищных условий, но не на покупку квартиры с никудышными характеристиками. В итоге «материнские» деньги были переведены на счет КПК с причинением федеральному бюджету ущерба на указанную в договоре сумму. В СУ СКР отмечают, что оставшимися деньгами – разницей между реальной стоимостью квартиры и средствами маткапитала – злоумышленники распорядились по своему усмотрению. Расследование уголовного дела продолжается.