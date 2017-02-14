Настроение? Отличное!

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«Лыжня России – 2017» в Чувашии стала самой массовой за историю проведения. Фото cap.ruТАКОГО ЗАРЯДА БОДРОСТИ НАДОЛГО ХВАТИТ

Кульминацией Всероссийского дня зимних видов спорта, отмечавшегося в Чувашии 11 и 12 февраля, бесспорно, стала массовая акция «Лыжня России-2017». Всего на «Лыжню России» в минувшую субботу вышли любители здорового образа жизни из 74 регионов страны. И Чувашия здесь вновь оказалась не на последних местах. По данным всезнающей статистики, в одной из наиболее массовых в России спортивно-оздоровительных акций от нашей республики приняли участие порядка 60 тысяч человек из всех городов и районов.
ВСЛЕД ЗА ХАСКИ
Только в Чебоксарах на специально подготовленную трассу в районе аэропорта прибыли почти 14 тысяч горожан. И организаторы постарались сделать все, чтобы это событие превратилось в настоящий праздник здоровья и спорта. Например, по части бесперебойной доставки людей в эту достаточно отдаленную часть города общественным транспортом и обратно. А некоторые организации-участницы соревнований и автобусы своим представителям отдельно зафрахтовали, и теплые палатки с горячим чаем для них поблизости от гоночной трассы развернули. Так поступил, например, Чувашский государственный университет.

НАША СПРАВКА
В массовой гонке «Лыжня России» приняли участие: в 2013 году – 47826 жителей Чувашии, в 2014 году – 49026 человек, в 2015 году – 51593 человека, в 2016 году – 56302 человека.

Армия лыжников в Чебоксарах заполнила стартовое пространство площадью 250 на 110 метров. Фото cap.ru– Сегодня с нами стартует вся Россия, – сказал, открывая спортивную акцию, Глава Чувашии Михаил Игнатьев. – И я благодарен всем за то, что ежегодно выходите на этот праздник с детишками, друзьями, подругами, бабушками и дедушками. Наша государственная политика направлена на формирование здорового, энергичного, талантливого, целеустремленного человека. Многое делается для популяризации спорта и здорового образа жизни.
За вклад в дело развития биатлона в Чувашии наручных часов с символикой республики из рук Главы региона, а также приветственных возгласов «Ура!» от всех собравшихся удостоилась спортивная семья Салдимировых – Геральд, Маргарита и их сын Денис. Все они являются известными в России спортивными специалистами. Денис Салдимиров, например, в дни Сочинской зимней Олимпиады-2014 работал в бригаде спортивных судей, следивших за состоянием лыжных и биатлонных гоночных трасс. Геральд же Салдимиров был назначен главным арбитром республиканского этапа нынешней «Лыжни России-2017».
Кроме того, отдельные «фирменные часики» были вручены ветеранам лыжного спорта республики Олегу Кускову и Сергею Светлакову – организаторам популярных в Чувашии ежегодных массовых молодежных соревнований. А дочь Олега Кускова 16-летняя Кристина (воспитанница республиканской спортшколы № 2) как раз в эти дни в составе сборной России выступает в турецком Эрзуруме на Европейском юношеском олимпийском зимнем фестивале.
Далее состоялись непосредственно массовые забеги лыжников на дистанции 2, 3, 5 и 10 километров по выбору.
Правда, первой здесь на трассу отправилась связка из восьми ездовых собак породы сибирских хаски из местного питомника. И уже следом двинулись остальные.

2,5 года самому юному гонщику «Лыжни России-2017» Антону Ендерову из Тобурдановского сельского поселения Канашского района. А одним из наиболее умудренных опытом участников этих соревнований является профессор ЧГУ Минвалей Газымов. Ему 87 лет

Сибирские хаски свободно пробегают в день полсотни километров. Фото cap.ruВСТАЛИ И ПОШЛИ
Массовые лыжные забеги в рамках «Лыжни России-2017» состоялись в минувшую субботу и в других городах, а также районах Чувашии. Причем во многих районах соревнования проводились и на уровне сельских поселений. В результате в Новочебоксарске на старт вышли более пяти тысяч человек, в Батыревском районе – за четыре тысячи, в Цивильском районе – свыше трех тысяч, а в Ибресях в парке культуры и отдыха «Лыжня России» собрала без малого полторы тысячи любителей зимних прогулок и их болельщиков. Кстати, в ближайшие выходные эта трасса примет участников впервые проходящего в Чувашии чемпионата и первенства страны по зимнему триатлону – экстремальному многоборью, включающему лыжные гонки, велокросс и бег по пересеченной местности.
Но не только ради массовой всероссийской гонки люди встали в минувшую субботу на лыжи. В Шумерлинском районе параллельно с лыжниками (состязавшимися в поселке Палан) проходили республиканские соревнования по охотничьему биатлону (в поселке Дубовка). И, что характерно, одновременно аналогичные состязания по этому достаточно молодому спортивному направлению были организованы в Яльчикском районе, на территории псового питомника в Лащ-Таябе. Что, впрочем, неудивительно, ведь, как уже было сказано выше, все минувшие выходные спортивная общественность Чувашии проводила мероприятия и акции под эгидой Всероссийского дня зимних видов спорта.
Зрителям на «Олимпийском» запомнилось выступление юных хоккеистов новочебоксарского «Сокола». Фото cap.ru…А ПАМЯТЬ ОСТАЛАСЬ
Этот праздник, как известно, появился на свет в 2015 году. Его стали отмечать как память о состоявшихся годом ранее в Сочи зимней Олимпиады, а затем и зимней Паралимпиады. Два крупнейших международных спортивных форума стали важными событиями в истории России. «День открытия зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи останется у нас в памяти навсегда, потому что их организовала Россия и организовала на «отлично», – отметил министр спорта Чувашии Сергей Шелтуков, выступив 12 февраля на центральном стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах. Здесь была организована центральная площадка празднования Дня зимних видов спорта.
Помимо «Олимпийского» зимний спортивный праздник проходил в столице республики в горнолыжном центре «Вертикаль», в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена» и в Центре зимних видов спорта. Тут были организованы соревнования по лыжным гонкам, хоккею, конькобежному спорту и фристайлу. Но вернемся ко дню открытия XXII зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Она тогда стартовала, напомним, 7 февраля. Поэтому, придерживаясь строгой хронологии событий, жители деревни Татарские Тимяши, что в Батыревском районе, решили именно в минувший вторник отметить свой День зимних видов спорта. Местные любители спорта собрались возле сельского клуба и провели возле него лыжные соревнования, которые завершились общим чаепитием со сладостями.

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Метки: Главное, Спорт, .

14.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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