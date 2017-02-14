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Главное, Политика
В Канаше – свои приоритеты

ГОРОЖАНЕ ОБЕЩАНИЙ НЕ ЗАБЫВАЮТ

Вопросы благоустройства и развития городской среды в Канаше обсудил во время рабочей поездки Михаил Игнатьев вместе с главой города Андреем Константиновым и руководителем администрации Владиславом Софроновым. Тема вызвала самый горячий отклик у жителей, пришедших на встречу. «Столько записок с вопросами, кажется, ни в одном муниципалитете не присылали», – отметил Глава Чувашии.
В последнее время о Канаше то и дело вспоминают в республиканских СМИ, в том числе и на страницах «Советской Чувашии», как о городе, жители которого обеспокоены его благоустройством и коммунальным хозяйством. Возможно, поэтому свое отчетное выступление глава городской администрации Владислав Софронов посвятил именно этим актуальным темам. В частности, по его словам, удалось решить проблему с вывозом мусора, а в будущем Канаш должен обзавестись собственной мусоросортировочной станцией. Кроме того, руководство города обязуется благоустроить все дворовые территории за ближайшие пять лет.
– Город должен расставить свои приоритеты. Надо утвердить программу, чтобы каждый житель знал, в каком году благоустроят их двор и оснастят детским спортивным оборудованием, – прокомментировал сказанное Михаил Игнатьев, что вызвало заметное одобрение в зале.
Одновременно Глава Чувашии напомнил, что помимо решения ежедневных бытовых проблем перед Канашом поставлена большая задача по реализации инновационных проектов на общую сумму 7 млрд. рублей.
– Созидательная сила муниципальных властей, бизнес-сообщества и местных жителей должна преобразить моногород Канаш. Мы обязаны сделать все, чтобы он процветал, – подчеркнул Михаил Игнатьев.
Продолжая тему социально-экономического развития Канаша, выступила вице-премьер – министр финансов Светлана Енилина, которая дала краткую оценку основных финансовых показателей муниципалитета. А министр информационной политики и массовых коммуникаций Александр Иванов указал «на имеющийся потенциал, эффективное использование которого должно дать дополнительный толчок развитию города».
Весь вечер на сцену поступали записки для выступающих, не меньшим было и число вопросов, заданных канашцами. От «В моей квартире из холодного крана течет горячая вода, это нормально?» до «Что нам делать с волной разводов в городе, помогите!»
Но самым горячим для жителей моногорода был вопрос о судьбе предприятия «Промтрактор-вагон» концерна «Тракторные заводы»: что с ним произойдет дальше? Ведь основным лейтмотивом обращений звучала главная мысль: в городе работы с достойной оплатой нет, отсюда высокое число разводов и низкая рождаемость, что почти ставят канашцам в упрек.
В ответ Михаил Игнатьев выразил уверенность, что у предприятия есть перспектива развития. В конце года работникам были выплачены долги по заработной плате, завод «закрывает» задолженности за потребленные ресурсы, к примеру, за электроэнергию оплата уже поступила.
– Сегодня руководство предприятия занято поиском заказов, – прозвучала обнадеживающая фраза.
На встрече канашцы также доказали, что не забывают данных обещаний. Одна из горожанок напомнила, что в прошлом году во дворе их дома обещали поставить детскую площадку, но перемен до сих пор не произошло.
– А я нашу встречу тоже прекрасно помню, – ответил Михаил Васильевич, – вы мне махали с балкона… Хочу подчеркнуть, все обещания, данные в рамках прошлых визитов и этой встречи, будут выполнены. Мы ждем инициатив от вас, жителей города. Каждый горожанин должен научиться говорить слова «Я хозяин в своем городе». Если каждый горожанин себя будет считать хозяином в своем городе, дворе, мы за три года изменим облик Канаша. Я в это верю и рассчитываю на вас.

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Метки: Главное, Политика, , .

14.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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