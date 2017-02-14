Главное На встречной полосе КРУПНАЯ АВАРИЯ ПРОИЗОШЛА В БАТЫРЕВСКОМ РАЙОНЕ Около 18 часов 10 февраля на 89-м километре трассы Цивильск – Ульяновск водитель автомобиля «Лада Калина» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с микроавтобусом «Фиат Дукато».

Водитель ехавшего за ним грузовика «Даф», дабы избежать столкновения, съехал в кювет и опрокинулся. Колесо, отлетевшее от микроавтобуса, протаранило многотонный тягач МАЗ.

Травмы различной тяжести получили водитель и два пассажира отечественной малолитражки, а также водитель «Фиата». Более остальных пострадали водитель «Лады», ее госпитализировали в Батыревскую центральную районную больницу, и один из ее пассажиров – студент кооперативного техникума. Парня с черепно-мозговой травмой и ушибом тазобедренного сустава доставили для лечения в Республиканскую клиническую больницу в Чебоксары.

Виновником еще одного ДТП на «встречке» стал 18-летний водитель, управлявший автомобилем ВАЗ-21154. Ранним утром 12 февраля на 646-м километре федеральной трассы М-7 он не поделил дорогу с автомобилем «Фольксваген Джетта». Травмы получили трое пассажиров, ехавших в автомобилях, и водитель ВАЗа. Его госпитализировали в реанимационное отделение больницы скорой помощи в Чебоксарах. Права он получил четырьмя днями раньше – 8 февраля 2017 года, но до этого, видимо, прокатился и без прав, так как на него составлялся протокол по ст. 12.7 часть 1 КоАП. Штраф в размере 2500 рублей оплачен.

Вечером 10 февраля на проспекте Айги в Чебоксарах под колесами ВАЗ-2106 погибла 62-летняя женщина, переходившая дорогу в неположенном месте. «Скорая» бессильна была ей помочь. А 11 февраля на улице 1-я Путепроводная под колеса ВАЗа угодил третьеклассник, катавшийся с горки на санках. Медики решили, что полученные телесные повреждения он сможет залечивать в домашних условиях.

Метки: ДТП.



Метки: Главное A A A