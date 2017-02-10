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11:31 10.02.2017
Чувашские полицейские задержали подозреваемых в серии карманных краж у пассажиров общественного транспорта
11:14 10.02.2017
Чувашия получит аппараты искусственной вентиляции легких для детской паллиативной медицины
12:42 09.02.2017
Чувашский филиал Россельхозбанка начал финансирование аграриев
17:35 08.02.2017
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Минтранс Чувашии ищет пути по ликвидации задолженности по заработной плате работникам ГУП ЧР «Чувашавтотранс»
14:38 08.02.2017
Девятиклассница из Чебоксар заняла первое место во Всероссийском конкурсе имени Д.И. Менделеева
13:09 08.02.2017
Полномочным представителем Чувашской Республики при Президенте РФ назначен Юрий Акиньшин
13:51 07.02.2017
В Чувашской Республике можно подать заявление на получение земельного участка на Дальнем Востоке
13:46 07.02.2017
 1
Михаилу Игнатьеву представлен новый прокурор Чебоксарской природоохранной прокуратуры
14:12 06.02.2017
Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Михаил Резников освобожден от занимаемой должности
11:26 06.02.2017
В Чувашии идёт подготовка к самой масштабной лыжной гонке «Лыжня России-2017»
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    Главное
    Тотальный диктант пройдет в 800 городах и селах России

    Для Тотального диктанта разработаны новый логотип и фирменный стиль (на подходе – гайдлайн и брендбук), а также еще много фишек, о которых мы обязательно расскажем.А ЧИСЛО ПИШУЩИХ МОЖЕТ ПЕРЕВАЛИТЬ ЗА 200 ТЫСЯЧ

    Как уже сообщала «Советская Чувашия», в Новосибирске прошла V Конференция Тотального диктанта, где собрались филологи из 73 российских и 14 зарубежных городов, среди которых были представители 11 стран, в том числе Беларуси, Великобритании, Германии, Казахстана, Китая, Турции и Франции. Организаторами конференции Тотального диктанта выступили фонд «Тотальный диктант» и Новосибирский государственный университет при поддержке фонда «Русский мир».
    Как признали на этой встрече эксперты, результаты Тотального диктанта свидетельствуют о высоком культурном уровне и эрудиции участников акции. В 2016 году текст Тотального диктанта был посвящен древнему миру и содержал такие слова, как эллины, шумеры, финикийцы, клинопись, иероглифы, сатиры и другие. Как подчеркивают лингвисты, чтобы верно их написать, одного только знания орфографических правил недостаточно: нужно знать эти слова, помнить, что они означают.
    А проведенный филологами анализ около 150 тысяч работ показал, что подавляющим большинством участников Тотального диктанта эти слова были написаны без ошибок. То есть это говорит о высоком культурном уровне и эрудиции участников. Также было отмечено, что само проведение и развитие акции уже нашло отражение в языке. Например, изменилось значение слова диктант, и теперь это слово обозначает не только «письменное упражнение (обычно контрольное) в правописании», но и «массовую акцию по проверке знаний в какой-либо области (географический диктант, этнографический диктант и так далее)».
    Участники конференции и сами написали диктант, текст которого подготовила гостья мероприятия – литературный критик и журналист Галина Юзефович. Работы были проверены в ходе мастер-класса по организации проверки диктанта, а отличники, которых оказалось 35, награждены на закрытии конференции. Среди них и координатор Тотального диктанта в Чебоксарах и Новочебоксарске Андрей Обжогин.
    По словам руководителя проекта Ольги Ребковец, в 2017 году Тотальный диктант пройдет 8 апреля в 800 городах и селах России и за ее пределами, а текст, специально подготовленный для диктанта современным российским писателем, напишут более 200 тысяч человек. Имя автора диктанта держится в секрете, оно будет объявлено 1 марта. Как сообщает пресс-служба проекта, в планах на нынешний год – расширение географии и увеличение количества участников, в первую очередь за счет привлечения малых городов и сел России.
    Напомним, в Чувашии проведение Тотального диктанта координируют ЧГУ имени И.Н. Ульянова и редакция «Советской Чувашии».

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    10.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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    Колумнисты
    Акция без последствий?

    Вячеслав ИВАНОВ, журналист

    Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
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