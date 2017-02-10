Главное Тотальный диктант пройдет в 800 городах и селах России А ЧИСЛО ПИШУЩИХ МОЖЕТ ПЕРЕВАЛИТЬ ЗА 200 ТЫСЯЧ Как уже сообщала «Советская Чувашия», в Новосибирске прошла V Конференция Тотального диктанта, где собрались филологи из 73 российских и 14 зарубежных городов, среди которых были представители 11 стран, в том числе Беларуси, Великобритании, Германии, Казахстана, Китая, Турции и Франции. Организаторами конференции Тотального диктанта выступили фонд «Тотальный диктант» и Новосибирский государственный университет при поддержке фонда «Русский мир».

Как признали на этой встрече эксперты, результаты Тотального диктанта свидетельствуют о высоком культурном уровне и эрудиции участников акции. В 2016 году текст Тотального диктанта был посвящен древнему миру и содержал такие слова, как эллины, шумеры, финикийцы, клинопись, иероглифы, сатиры и другие. Как подчеркивают лингвисты, чтобы верно их написать, одного только знания орфографических правил недостаточно: нужно знать эти слова, помнить, что они означают.

А проведенный филологами анализ около 150 тысяч работ показал, что подавляющим большинством участников Тотального диктанта эти слова были написаны без ошибок. То есть это говорит о высоком культурном уровне и эрудиции участников. Также было отмечено, что само проведение и развитие акции уже нашло отражение в языке. Например, изменилось значение слова диктант, и теперь это слово обозначает не только «письменное упражнение (обычно контрольное) в правописании», но и «массовую акцию по проверке знаний в какой-либо области (географический диктант, этнографический диктант и так далее)».

Участники конференции и сами написали диктант, текст которого подготовила гостья мероприятия – литературный критик и журналист Галина Юзефович. Работы были проверены в ходе мастер-класса по организации проверки диктанта, а отличники, которых оказалось 35, награждены на закрытии конференции. Среди них и координатор Тотального диктанта в Чебоксарах и Новочебоксарске Андрей Обжогин.

По словам руководителя проекта Ольги Ребковец, в 2017 году Тотальный диктант пройдет 8 апреля в 800 городах и селах России и за ее пределами, а текст, специально подготовленный для диктанта современным российским писателем, напишут более 200 тысяч человек. Имя автора диктанта держится в секрете, оно будет объявлено 1 марта. Как сообщает пресс-служба проекта, в планах на нынешний год – расширение географии и увеличение количества участников, в первую очередь за счет привлечения малых городов и сел России.

Напомним, в Чувашии проведение Тотального диктанта координируют ЧГУ имени И.Н. Ульянова и редакция «Советской Чувашии».

Метки: Акция, тотальный диктант.



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