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    Главное, Спорт
    Цитата номера

    Сергей ШЕЛТУКОВ, министр физической культуры и спорта Чувашии:

    «11 февраля будет дан старт ХХХIV Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2017». О готовности принять участие в зимнем спортивном празднике заявили 74 региона страны – Чувашия в их числе. «Лыжня России» проводится в республике с 2005 года. Как и в предыдущие годы, лыжные гонки запланированы во всех городах и районах. В общей сложности по республике ожидается участие порядка 60 тысяч любителей лыжного спорта. В этом году мероприятие приурочено к празднованию Всероссийского дня зимних видов спорта, посвященного третьей годовщине проведения XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи, а также предстоящим XXIII зимним Олимпийским играм 2018 года в городе Пхенчхан, Республика Корея».

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    Метки: Главное, Спорт, .

    10.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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