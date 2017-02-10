Главное, Спорт Цитата номера Сергей ШЕЛТУКОВ, министр физической культуры и спорта Чувашии: «11 февраля будет дан старт ХХХIV Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2017». О готовности принять участие в зимнем спортивном празднике заявили 74 региона страны – Чувашия в их числе. «Лыжня России» проводится в республике с 2005 года. Как и в предыдущие годы, лыжные гонки запланированы во всех городах и районах. В общей сложности по республике ожидается участие порядка 60 тысяч любителей лыжного спорта. В этом году мероприятие приурочено к празднованию Всероссийского дня зимних видов спорта, посвященного третьей годовщине проведения XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи, а также предстоящим XXIII зимним Олимпийским играм 2018 года в городе Пхенчхан, Республика Корея».

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