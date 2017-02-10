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    Главное, Культура
    Музыка ломает стены

    В школе имени Ходяшевых немало талантливых учеников. Один из них флейтист Даниил Панов – в январе на I Международном конкурсе-фестивале молодых исполнителей имени Гнесиных он завоевал диплом III степени. На снимке: Даниил в училище имени Гнесиных в Москве. Фото chdmsh4.ruВ СТОЛИЦЕ ЧУВАШИИ РЕКОНСТРУИРУЮТ МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКОЛУ

    …Это здание похоже на огромную музыкальную шкатулку. Стоит открыть дверь, как зазвучат струны гуслей и балалаек, клавиши пианино и флейт. Но с некоторых пор в их симфонию вносят свои ноты и звуки работающих инструментов – молотков, перфораторов, болгарки. Однако музыканты не жалуются, ведь это вовсю идет реконструкция помещений, которые были выделены школе дополнительно при содействии городской администрации.
    Как известно, музыкальная школа №4 имени В.А. и Д.С. Ходяшевых располагается в здании жилого дома на первом этаже по улице Университетской. Здесь тепло и уютно, но в то же время тесно так, что еле-еле можно развернуться.
    – Мы много лет мечтали о том, чтобы школа получила дополнительные помещения, которые расположены с нами по соседству, буквально через стенку, – рассказала директор школы Тамара Матросова. – Это позволило бы увеличить прием детей, желающих получить музыкальное образование, открыть новые классы, в том числе для занятий оркестров и хора.

    17,5 млн. рублей выделено на капремонт учреждений культуры в Чебоксарах из городского бюджета в 2017 г. В прошлом году эта сумма составляла 16,8 млн. руб.

    По словам Тамары Валентиновны, когда глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков приехал посмотреть школу, подумать вместе, как разрешить ее проблемы, первое, что сказал: «Душно!» Так и есть, директор не спорит. Классы, где юные музыканты оттачивают свое мастерство, едва ли больше кухоньки в «хрущевке». В некоторых из них нет даже окон, а значит, ни солнечного света, ни свежего воздуха. А сидеть в них приходится часами, пока идут занятия.
    Между тем, несмотря на спартанские условия, школа имени Ходяшевых – одна из лучших по подготовке музыкантов в республике. Система обучения рассчитана так, что преуспевают и одаренные дети, и самые обычные, но искренне любящие музыку. Приходят сюда и ребята с ограниченными возможностями здоровья, занятия для них являются своеобразной терапией и возможностью проявить себя. Каждый выбирает инструмент по душе – домру, виолончель, балалайку, флейту или уникальные чувашские гусли. К слову, больше нигде не учат играть на чувашских гуслях, кроме как здесь.
    – За стеной музыкальной школы размещалось одно из госучреждений, нам удалось переселить его, – рассказала замглавы администрации по социальным вопросам Алла Салаева. – Так у школы появилось свыше пятисот дополнительных квадратных метров, а это значит, еще больше детей смогут прийти сюда, чтобы посвятить себя музыке. Очень важный момент, если помнить о том, что в Чебоксарах проводится активная работа по созданию кружков, секций и услуг дополнительного образования. После школы ребенок должен бежать заниматься спортом, конструированием, музыкой, только так можно воспитать здоровую и гармоничную личность.
    Сегодня в музыкальной школе №4 занимаются 420 ребят, после реконструкции она сможет принять 500. В школе появится 12 дополнительных кабинетов, в том числе аудитории для хоровых и оркестровых занятий, а также библиотека, музей-комната Ходяшевых, удобное фойе и гардероб. Будет открыто отделение эстрадного вокала, о котором здесь давно мечтают, появится возможность расширить оркестровое отделение.
    Свыше 3,4 млн. рублей выделено школе на ремонт присоединенных помещений. Строители докладывают, что все идет по графику: демонтаж и перепланировка старых помещений, работы по электромонтажу, затирка потолочных межплиточных швов, выравнивание и штукатурка стен. Уже понятно, как будут выглядеть новые аудитории и коридоры.
    – Сделаем красивый парадный вход, до которого удобно будет добираться с остановки, не обходя полдома, а также парковку, дорожки и обновим фасад, – делится планами Тамара Матросова. – Стену, отделяющую одну часть школы от другой, разберут, и чтобы попасть в новую зону, не нужно будет выходить на улицу. Для нас все происходящее напоминает сказку про Золотой ключик. Открыв им стену, мы получили новые возможности.

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    Метки: Главное, Культура, , , .

    10.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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