Главное, Спорт Делаем спорт доступнее В «СПОРТТОВАРАХ» ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ «Магазин напротив стадиона» – именно так не одно поколение чебоксарцев называет магазин «Спорттовары» на улице Чапаева,16. Здесь любители здорового образа жизни не только из Чебоксар, но и со всей республики уже много лет приобретают все самое необходимое для спорта и активного отдыха: от теннисного мячика до спортивных снарядов. В этом году одно из старейших предприятий торговли в городе отмечает полувековой юбилей.

Семья Андреевых из Чебоксар – постоянные покупатели в «Спорттоварах». Пятилетнему сыну купили здесь лыжи, а трехлетней дочке – коньки. А не так давно присмотрели в магазине еще и «шведскую стенку». «Если нам что-то нужно для занятий спортом, мы первым делом приезжаем сюда, – говорит мама Елена. – И всегда находим то, что хотели. К тому же и цены здесь по карману».

Огромный выбор и доступные цены – вот главное, за что ценят покупатели «Спорттовары». «Уже много лет мы придерживаемся принципа: спорт должен быть доступным, – говорит руководитель предприятия Марина Аниченкова. – А потому делаем все возможное, чтобы покупатели с любым кошельком смогли приобрести все необходимое для ведения активного образа жизни, любили спорт и приобщали к нему своих детей. Именно поэтому не так давно в новоюжном районе, рядом с новым ФОКом по Эгерскому бульвару, открыли еще один магазин и надеемся, что желающих заниматься спортом станет больше».

Товары для занятий различными видами спорта, туризма и отдыха, тренажеры, инвентарь для бокса, тяжелой атлетики и фитнеса, спортивная одежда и обувь для детей и взрослых – в ассортименте сети магазинов около пяти тысяч различных товаров. Одних только мячей здесь насчитывается более 100 видов. «По некоторым категориям у нас самый большой выбор товаров. Мы постоянно следим за новинками в спортивной индустрии и стараемся, чтобы они как можно быстрее появились на наших прилавках. А если нужного товара нет в наличии, доставим его под заказ», – отмечают продавцы.

Среди покупателей торговой сети – не только поклонники здорового образа жизни от мала до велика, но и физкультурно-спортивные комплексы, учебные заведения, детские сады, предприятия, санаторно-курортные комплексы, детский дом, для которых магазины под брендом «Спорттовары» стали верными и надежными поставщиками спортинвентаря и оборудования.

Кроме того, мало какое крупное спортивное событие Чувашии обходится без непосредственного участия предприятия. Так, магазин выступал партнером в подготовке к Кубку мира по спортивной ходьбе в Чебоксарах в 2008 году, на форуме «Россия – спортивная держава» в 2014 году, на открытии ФОКа по Эгерскому бульвару в Чебоксарах, на ежегодном Всероссийском дне бега «Кросс нации» и многих других мероприятиях. А в спортивной одежде, предоставленной «Спорттоварами», известная в республике многодетная семья Надеждиных выступала на всероссийском конкурсе.

На протяжении многих лет «Спорттовары» участвуют и в «Лыжне России». Вот и очередной старт самой массовой лыжной гонки, которая состоится в эту субботу, пройдет при активном участии предприятия. Для победителей забегов администрация сети магазинов «Спорттовары» подготовила отличные призы. АДРЕСА МАГАЗИНОВ:

г. Чебоксары, ул. Чапаева, д.16, тел.: (8352) 602-400, 602-500;

г. Чебоксары, Эгерский бульвар, 44, ТЦ «Рябинка», 2 этаж, тел. (8352) 602-100. Реклама

Метки: Спорт, Торговля.



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