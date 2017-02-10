Главное, Спорт Берем с собой лыжи и хорошее настроение А ПОГОДА НЕ ДОЛЖНА ПОДВЕСТИ Республика активно готовится к предстоящей в субботу массовой гонке «Лыжня России-2017».

Только в столице Чувашии на специально подготовленную в районе аэропорта трассу шириной стартового городка в 100 метров планируют выйти свыше 13000 любителей лыжных прогулок. А для удобства спортсменов и зрителей администрация Чебоксар планирует увеличить в этот день количество рейсов на троллейбусах № 2, 9, 15, автобусе № 15 и маршрутном такси №50, работающих на данном направлении. Например, только маршруток, по данным городских властей, во время проведения соревнований будет работать 22 единицы, автобусов же – 11. А интервал движения троллейбусов и вовсе составит в среднем четыре-пять минут.

То есть, как считают организаторы соревнований, сторонникам здорового образа жизни нет большого резона в ближайшую субботу грузить свои лыжи в личный автотранспорт и ехать на нем в район проведения соревнований – вполне можно воспользоваться и общественным. Впрочем, на всякий случай власти решили все же подготовить около аэропорта стоянку на 3000 автомобилей.

Кроме того, 11 февраля, в день старта, регистрация участников «Лыжни России-2017» будет проводиться на месте ее проведения с 8.00 до 11.00. Первые старты, как известно, назначены на 12.00, а церемония торжественного открытия соревнований начнется в 11.45.

Кстати, планируется, что на время проведения гонки у стартового городка будут работать торговые точки, где можно перекусить, развернут и отдельную палатку для обогрева людей. Ну и, конечно, обещают полевую кухню с горячим чаем.

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