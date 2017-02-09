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Главное, Культура
Легенда родом из Будайки

В МУЗЕЕ ЧАПАЕВА ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ ПОЛКОВОДЦА И ГОТОВЯТСЯ К РЕКОНСТРУКЦИИ

Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения нашего знаменитого земляка Василия Ивановича Чапаева. В преддверии праздника целый месяц в чебоксарском музее полководца проходили «живые уроки» и экскурсии для школьников, показывали фильмы о Чапаеве, проводились дискуссии. А вчера состоялся видеомост между чувашской столицей и местами чапаевской славы: городами Балаково и Пугачев Саратовской области, Красный Яр в Башкортостане, в каждом из которых тоже есть музеи Чапаева.
…Несколько часов до телемоста. «Вот те самые гримировочные усы, в которых Борис Бабочкин снимался в фильме «Чапаев», – проводит экскурсию заведующий музеем Денис Сятрайкин. Он показывает залы гостям – Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, работникам завода имени Чапаева. Помимо раритетов среди экспонатов есть и новинки: недавно музейщики получили в дар двадцать макетов танковых и морских снарядов, производимых научно-производственным концерном «Техмаш», в который входит чебоксарский завод.
Метрика и генеалогическое древо народного героя, фотографии членов его семьи, гармонь одного из бойцов Чапаевской дивизии Киселева, под которую, как говорят, начдив пел одну из своих любимых песен, «Черный ворон»… Экспонаты – один занимательнее другого. Среди них – письмо жителей деревни Будайка, опубликованное в газете «Красная Чувашия» (ныне – «СЧ»), узнавших в фильме «Чапаев» своего односельчанина и поспешивших сообщить об этом. И еще одна часть экспозиции – снова вырезка из «Советской Чувашии», материал «Последний бой Чапая», опубликованный в нашей газете в 2002 году.
Не так давно Чувашскому национальному музею, филиалом которого является музей Чапаева, присужден грант Главы Чувашской Республики. И 130-летие земляка «чапаевцы» встречают с новыми надеждами: в этом году на обновление экспозиции, посвященной начдиву, будет направлено 2,8 миллиона рублей. А уже в будущем году здесь должна начаться масштабная реконструкция. В планах – модернизированный кинозал, мультимедийные залы с интерактивным оборудованием, в том числе с аудиогидами. Современные экспозиции помогут увеличить количество посетителей с 45 до 100 тысяч в год, выразил уверенность Михаил Игнатьев.

КСТАТИ
В видеоконференции приняли участие внук героя Гражданской войны Аркадий Чапаев и внук Аркадия Александр. Музейщики каждого из городов рассказали, как их населенные пункты связаны с именем героя, вспоминали истории создания музеев, делились их проблемами и перспективами. В завершение телемоста Александр Чапаев рассказал о работе над объединенным сайтом музеев Василия Ивановича Чапаева.

Фото Максима ВАСИЛЬЕВА
?    Этой тачанке времен Гражданской войны уже 125 лет, и в планах музея – ее отреставрировать, рассказал Денис Сятрайкин.

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Метки: Главное, Культура, , .

09.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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