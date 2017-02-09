Главное, Право Как распоряжаемся имуществом КОММУНАЛЬЩИКИ НА МУНИЦИПАЛИТЕТЫ НЕ ЖАЛУЮТСЯ А вот у прокуроров, проанализировавших состояние законности в сфере отчуждения муниципального имущества организациям коммунального комплекса, есть серьезные претензии.

Федеральным законом от мая 2013 года регламентированы обязательства органов местного самоуправления по отчуждению объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения исключительно на основании договоров аренды либо концессионных соглашений в зависимости от сроков эксплуатации объектов.

Однако эти требования соблюдаются далеко не везде. К примеру, установлено, что в 2013–2016 годах в Батыревском, Ибресинском, Красноармейском, Моргаушском, Порецком и Цивильском районах, в Алатыре и Шумерле объекты муниципальной собственности незаконно предоставлялись хозяйствующим субъектам на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо безвозмездного пользования.

Указанным выше законом с мая 2013-го по 1 января 2015 года регламентирована возможность заключения договора аренды муниципального имущества на срок до трех лет при наличии оснований для заключения концессионного соглашения (срок эксплуатации объектов более пяти лет). Между тем самоуправленцы Аликовского, Вурнарского, Красноармейского и Мариинско-Посадского районов требования об ограничении сроков заключения договоров аренды проигнорировали. Сроки действия договоров аренды составили от 5 до 10 лет.

С 1 января 2015 года отчуждение муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, эксплуатируемых более пяти лет, допускается исключительно на основании концессионных соглашений. Однако в нарушение этих требований права владения и (или) пользования муниципальным имуществом переданы ООО «Альянс-Комфорт» (Цивильский район), ООО «Теплоэнерго» (Мариинско-Посадский район) и ООО «Март» (Вурнарский район) в обход процедуры заключения концессионных соглашений на основании договоров аренды.

Установлены факты оформления администрациями Вурнарского и Цивильского городских поселений договоров аренды имущества без проведения торгов либо с нарушением процедуры предоставления муниципальных преференций. Органами местного самоуправления исчерпывающие меры по передаче объектов ЖКХ на обслуживание хозяйствующим субъектам вовремя не принимались, а это препятствует своевременному установлению тарифов – по сути, нет правовых оснований для предоставления гражданам коммунальных услуг.

На момент проверки 19 организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием муниципального имущества (восемь районов и город Шумерля) не имели оформленных правоотношений с органами местного самоуправления относительно объектов коммунальной инфраструктуры на 2017 год.

Отдельные организации в ходе своей деятельности использовали бесхозяйное имущество – органы местного самоуправления не принимали меры по его обращению в муниципальную собственность. Всего прокуроры выявили около 60 нарушений в указанной сфере, потребовав устранить их.

Метки: Право, Прокуратура.



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