ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
17:35 08.02.2017
Минтранс Чувашии ищет пути по ликвидации задолженности по заработной плате работникам ГУП ЧР «Чувашавтотранс»
14:38 08.02.2017
Девятиклассница из Чебоксар заняла первое место во Всероссийском конкурсе имени Д.И. Менделеева
13:09 08.02.2017
Полномочным представителем Чувашской Республики при Президенте РФ назначен Юрий Акиньшин
13:51 07.02.2017
В Чувашской Республике можно подать заявление на получение земельного участка на Дальнем Востоке
13:46 07.02.2017
 1
Михаилу Игнатьеву представлен новый прокурор Чебоксарской природоохранной прокуратуры
18:21 06.02.2017
Кадет попал «в зону поражения»
14:12 06.02.2017
Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Михаил Резников освобожден от занимаемой должности
11:26 06.02.2017
В Чувашии идёт подготовка к самой масштабной лыжной гонке «Лыжня России-2017»
11:23 05.02.2017
 1
Михаил Игнатьев: многодетным семьям необходимо оказывать всяческое содействие
11:20 05.02.2017
 1
Чувашия один из лидеров ПФО по привлечению субсидий в агропромышленный комплекс
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Культура
Природная красота Севера и Юга

МАРИЯ ЛЮБИМОВА ВОСПЕЛА РУССКИЕ ПРОСТОРЫ

Два зала культурно-выставочного центра «Радуга» сейчас отданы работам выпускницы Академии художеств имени И.Е. Репина, уроженки Новочебоксарска Марии Любимовой. Здесь в рамках Года экологии открыта ее персональная выставка «Воспевая природу России».
Тему русской природы в «Радуге» изучают и любят давно, рассказывая многочисленным посетителям о полотнах Левитана и Шишкина, компьютерные копии которых помогают чебоксарским школьникам и юным гостям столицы Чувашии изучать по ним классику живописи. Теперь свою лепту в тему внесла и наша землячка.
Причем Мария Любимова воспевает как российский Север, так и Юг. Юг – это в первую очередь Крым, место, также любимое и значимое для многих русских художников: Архипа Куинджи, Константина Коровина, Ивана Айвазовского. Крым в работах Марии Любимовой, с морскими просторами, жарким солнцем и согретыми им камнями, истинным бахчисарайским колоритом, также наполняет сердце теплом. Север же – здесь это Архангельская область и Карелия со всем суровым сказочным величием, с одним из духовных русских центров – Соловками, белокаменными стенами Соловецкого монастыря.
Как описывают свои впечатления зрители: «Глядя на такие пейзажи, можно буквально услышать и увидеть, как бренчали когда-то в этих местах доспехи князей и воинов, как сверкала на бледном северном солнце сталь мечей». Правда, этому в немалой степени помогли и приглашенные на вернисаж участники исторического клуба «Драконы морей», показавшие на фоне выставки мастерство боя и владение средневековым оружием.
Увидеть природу России, воспетую Марией Любимовой, в КВЦ «Радуга» можно до 20 февраля.

Фото КВЦ «Радуга»
? Во время учебы в Академии художеств Мария Любимова все каникулы проводила в разных уголках Чувашии.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Культура, .

09.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 79 queries in 0,559 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев