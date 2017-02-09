Природная красота Севера и Юга

МАРИЯ ЛЮБИМОВА ВОСПЕЛА РУССКИЕ ПРОСТОРЫ

Два зала культурно-выставочного центра «Радуга» сейчас отданы работам выпускницы Академии художеств имени И.Е. Репина, уроженки Новочебоксарска Марии Любимовой. Здесь в рамках Года экологии открыта ее персональная выставка «Воспевая природу России».

Тему русской природы в «Радуге» изучают и любят давно, рассказывая многочисленным посетителям о полотнах Левитана и Шишкина, компьютерные копии которых помогают чебоксарским школьникам и юным гостям столицы Чувашии изучать по ним классику живописи. Теперь свою лепту в тему внесла и наша землячка.

Причем Мария Любимова воспевает как российский Север, так и Юг. Юг – это в первую очередь Крым, место, также любимое и значимое для многих русских художников: Архипа Куинджи, Константина Коровина, Ивана Айвазовского. Крым в работах Марии Любимовой, с морскими просторами, жарким солнцем и согретыми им камнями, истинным бахчисарайским колоритом, также наполняет сердце теплом. Север же – здесь это Архангельская область и Карелия со всем суровым сказочным величием, с одним из духовных русских центров – Соловками, белокаменными стенами Соловецкого монастыря.

Как описывают свои впечатления зрители: «Глядя на такие пейзажи, можно буквально услышать и увидеть, как бренчали когда-то в этих местах доспехи князей и воинов, как сверкала на бледном северном солнце сталь мечей». Правда, этому в немалой степени помогли и приглашенные на вернисаж участники исторического клуба «Драконы морей», показавшие на фоне выставки мастерство боя и владение средневековым оружием.

Увидеть природу России, воспетую Марией Любимовой, в КВЦ «Радуга» можно до 20 февраля.

Фото КВЦ «Радуга»

? Во время учебы в Академии художеств Мария Любимова все каникулы проводила в разных уголках Чувашии.