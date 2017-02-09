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Не забывайте о себе, любимых!

В ближайшую субботу в городах и районах Чувашии пройдут всероссийские соревнования «Лыжня России-2017». По предварительным оценкам, они соберут не менее 60 тысяч участников.
И хотя погоду 11 февраля синоптики обещают более-менее сносную, все же специалисты Республиканского центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины советуют разумно оценить собственную готовность к предстоящему событию. Обязательно необходимо пройти предварительный медосмотр.
Непосредственно для гонки лучше одеться в специальный лыжный костюм. На голову следует надеть шерстяную шапочку, плотно прилегающую к ушам, на руки – шерстяные варежки. Особое внимание уделите лыжным ботинкам. Они должны быть удобными, правильно подогнанными к ногам. В ботинках пусть будут стельки, а на ногах – теплые носки.
Перед гонкой рекомендуется провести разминку для подготовки мышц, суставов, сердца к усиленной нагрузке. Разогревайте тело примерно 10-15 минут. Затем минут десять еще можно покататься на лыжах, выполнить потягивание, подготовить себя морально к предстоящей гонке. Ну а если в процессе соревнований возникнут проблемы со здоровьем, то не забывайте – на трассах будут работать дежурные медики. Смело обращайтесь к ним!

Программа «Лыжни России-2017» 11 февраля в Чебоксарах:
11.45–12.00 – торжественное открытие
12.00 – VIP-забег
12.10 – общий старт
12.30 – старт на дистанции 5 км и 10 км
13.30–14.30 – награждение
14.30–15.00 – церемония закрытия

И еще. 11-12 февраля в Чувашии отмечают Всероссийский день зимних видов спорта. Акция «Лыжня России-2017» тоже будет проводиться в рамках этого праздника. Под эгидой республиканского Минспорта состоится серия соревнований в Центре зимних видов спорта, на центральном стадионе «Олимпийский», в Ледовом дворце «Чебоксары Арена», в горнолыжном центре «Вертикаль», а также в ряде городов и районов. Само торжественное празднование назначено на воскресенье на «Олимпийском» в 16.00.

Фото Олега МАЛЬЦЕВА из архива редакции
? Обратите внимание, каждый лыжник экипирован как положено.
? Будут работать и выездные буфеты.

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Метки: Главное, Спорт, .

09.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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