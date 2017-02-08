Главное Сегодня – День российской науки Уважаемые работники научной сферы! Наращивание научного потенциала, внедрение новаций, обеспечение технологического импортозамещения – стратегическая задача, которая комплексно решается в Чувашии.

В республике создается уникальная система непрерывного инженерно-технического образования детей и молодежи. Вузы региона планомерно интегрируют исследования в отрасли экономики, создают кафедры на базах ведущих промышленных производств. Разработки наших ученых широко применяются на практике, внедряются в серийное производство.

Эффективное и конструктивное взаимодействие Кабинета Министров Чувашской Республики и Российского фонда фундаментальных исследований позволило привлечь 32 млн. рублей на поддержку 76 научно-исследовательских проектов.

148 млн. рублей поступило по линии Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, который поддержал 226 проектов Чувашской Республики.

Сегодня у исследователей Чувашии есть широкие возможности для реализации своего потенциала.

Стратегическая программа создания и развития Чебоксарского инжинирингового центра транспортного и сельскохозяйственного машиностроения на базе ЧГУ имени И.Н. Ульянова на период 2016–2020 гг. стала победителем конкурса на предоставление государственной поддержки. На реализацию проекта в течение двух лет вузу будет выделено около 100 млн. рублей.

Получают финансовую поддержку и наиболее значимые молодежные инициативы. Присуждаются премии Президента Российской Федерации, государственные молодежные премии Чувашской Республики, стипендии Главы Чувашии за особую творческую устремленность, гранты, проводятся конкурсы «Аспирант года», «Лучший молодой ученый».

От всей души желаю деятелям науки новых интересных и полезных идей и их успешного воплощения! Глава Чувашской Республики Михаил ИГНАТЬЕВ

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