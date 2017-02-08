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13:09 08.02.2017
Полномочным представителем Чувашской Республики при Президенте РФ назначен Юрий Акиньшин
13:51 07.02.2017
В Чувашской Республике можно подать заявление на получение земельного участка на Дальнем Востоке
13:46 07.02.2017
 1
Михаилу Игнатьеву представлен новый прокурор Чебоксарской природоохранной прокуратуры
18:21 06.02.2017
Кадет попал «в зону поражения»
14:12 06.02.2017
Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Михаил Резников освобожден от занимаемой должности
11:26 06.02.2017
В Чувашии идёт подготовка к самой масштабной лыжной гонке «Лыжня России-2017»
11:23 05.02.2017
 1
Михаил Игнатьев: многодетным семьям необходимо оказывать всяческое содействие
11:20 05.02.2017
 1
Чувашия один из лидеров ПФО по привлечению субсидий в агропромышленный комплекс
11:18 05.02.2017
В районах Чувашии рекультивируют старые свалки
17:15 04.02.2017
В Новочебоксарске стартовали Всероссийские соревнования «Лёд надежды нашей»
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Сегодня – День российской науки

Уважаемые работники научной сферы!

Наращивание научного потенциала, внедрение новаций, обеспечение технологического импортозамещения – стратегическая задача, которая комплексно решается в Чувашии.
В республике создается уникальная система непрерывного инженерно-технического образования детей и молодежи. Вузы региона планомерно интегрируют исследования в отрасли экономики, создают кафедры на базах ведущих промышленных производств. Разработки наших ученых широко применяются на практике, внедряются в серийное производство.
Эффективное и конструктивное взаимодействие Кабинета Министров Чувашской Республики и Российского фонда фундаментальных исследований позволило привлечь 32 млн. рублей на поддержку 76 научно-исследовательских проектов.
148 млн. рублей поступило по линии Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, который поддержал 226 проектов Чувашской Республики.
Сегодня у исследователей Чувашии есть широкие возможности для реализации своего потенциала.
Стратегическая программа создания и развития Чебоксарского инжинирингового центра транспортного и сельскохозяйственного машиностроения на базе ЧГУ имени И.Н. Ульянова на период 2016–2020 гг. стала победителем конкурса на предоставление государственной поддержки. На реализацию проекта в течение двух лет вузу будет выделено около 100 млн. рублей.
Получают финансовую поддержку и наиболее значимые молодежные инициативы. Присуждаются премии Президента Российской Федерации, государственные молодежные премии Чувашской Республики, стипендии Главы Чувашии за особую творческую устремленность, гранты, проводятся конкурсы «Аспирант года», «Лучший молодой ученый».
От всей души желаю деятелям науки новых интересных и полезных идей и их успешного воплощения!

Глава Чувашской Республики Михаил ИГНАТЬЕВ

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Метки: Главное, .

08.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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