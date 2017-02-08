Главное, Новости В школах болеют Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ школьники уходят на вынужденные каникулы.

Так, по данным Роспотребнадзора по Чувашии, на прошлой неделе на карантин были закрыты одна из школ в Красноармейском районе и чебоксарская школа № 45. Дополнительные «каникулы» объявили также в десяти классах шести новочебоксарских школ (267 учеников) и в одном классе в школе Мариинско-Посадского района (25 учеников). В Чебоксарах по состоянию на начало недели по болезни остаются дома школьники 78 классов. А с субботы, 4 февраля, закрыта на карантин школа № 54. Занятия возобновятся здесь в этот четверг.

Как сообщают в управлении Роспотребнадзора по Чувашии, на прошлой неделе в республике зарегистрировано 8245 случаев заболевания гриппом и ОРВИ (неделей ранее – 6578 случаев). Большая часть заболевших – 65,2 проц. – дети в возрасте до 17 лет.

Как отмечают в ведомстве, показатель заболеваемости на 8,9 проц. меньше среднемноголетнего уровня.

По сравнению с неделей ранее заболеваемость гриппом и ОРВИ возросла в целом по республике на 25,3 проц. Недельные эпидемические пороги не превышены: в целом по республике – ниже порогового уровня на 46,9 проц.

Наиболее высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в Чебоксарах. В столице среднемноголетний уровень заболеваемости превышен на 23,8 проц.

Метки: Новости, Здоровье, Медицина.



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