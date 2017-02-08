Учатся любить природу

Воспитанники чебоксарского детского сада № 24 смастерили с педагогами и своими родителями кормушки для птиц, а затем отнесли их в парк имени А.Г. Николаева.

Заодно навестили обитателей зооуголка «Ковчег». Домики для пернатых дошколята соорудили в рамках акции «Птичья столовая», к которой также присоединились девчонки и мальчишки из детского сада № 27.

В Год экологии в различных проектах активно участвуют и другие дошкольные учреждения. Научить ребят осознанно-правильному отношению к природе стремятся в детском саду № 46. Работают по нескольким направлениям сразу: «Пернатые друзья», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Дневник наблюдений. По следам новых открытий», «Фантазируем вместе с природой». Дети вместе с педагогами проводят различные совместные мероприятия – экскурсии, экозанятия, выставки, мастер-классы.

Воспитанники детсада №101 регулярно ходят в культурно-выставочный центр «Радуга», где для них проводят виртуальные экскурсии по разным уголкам нашей планеты.