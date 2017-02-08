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Исцеление заботой

БОЛЬНЫЕ ЛЮДИ НУЖДАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО В ЛЕЧЕНИИ, НО И В ПОДДЕРЖКЕ

К рождению детей у нас в стране много лет относились очень серьезно на всех уровнях, вкладывали в акушерство и гинекологию большие средства – и результаты теперь видны каждому. Показатели детской смертности стали в разы ниже, у нас в республике они на уровне европейских и самые низкие в стране. Но сейчас речь не об этом, пример приведен для того, чтобы показать – когда проблемой занимаются, она решается.
Было время, когда диагноз «рак» звучал как синоним приговора. Однако с тех пор ситуация кардинально поменялась: часть онкологических заболеваний стала благополучно излечиваться, а при неизлечимых формах рака люди стали жить дольше, нередко даже не прекращая работать, что еще недавно воспринималось как фантастика.
Есть, правда, одно «но» – все они нуждаются не только в лечении, но и в поддержке и уходе. И оказывается, в стране совершенно не готовы к тому, чтобы помочь этим людям и их родственникам. Достаточно сказать, что реабилитационные отделения в онкоклиниках работают только в трех регионах, и один из них – Чувашия.
В России нет института сиделок как такового, люди, в том числе и медики, мало знают о том, как надо ухаживать за тяжелобольными, как себя с ними вести, о чем разговаривать. Медиков до последнего времени просто не учили этому. Исторически сложилось так, что советские врачи всегда были настроены на победу над болезнью, и смерть пациента нередко переживали как личное поражение. Даже в тех случаях, когда все понимали, что медицина бессильна, врачи либо старались спасти пациента до последнего, либо просто разводили руками, оставляя родных больного один на один с ним в тяжелейшей ситуации. Не со зла: они действительно не могли помочь.
Сейчас ситуация меняется. Причем идет это от самих онкологов. Доктора видят своих пациентов, которые чувствуют себя намного лучше, когда есть психологическая поддержка и для них, и для их родственников. И опять «но» – одним врачам со всей этой работой не справиться.
К счастью для всех нас, в Чувашии живут люди, которые хотят изменить положение дел. К медикам подключилась общественность: Союз женщин Чувашии. Форум «Исцеление заботой» – одна из форм общественного движения за комфортную жизнь онкобольных.
Забота – это не просто сочувствие, это конкретные действия, для которых нужны знания и навыки ухода за болеющим человеком. Потому что это целая наука, которую за рубежом преподают не один месяц. В онкодиспансере пока делаются только первые шаги, но сразу в нескольких направлениях. Это профессиональная психологическая помощь больным и родственникам, это адекватное обезболивание, это физиотерапия и релаксация, как для пациентов, так и для ухаживающих за ними людей.
И очень важно, что здесь сумели открыть симуляционный центр обучения уходу за онкологическими пациентами для родственников больных и социальных работников. Почему это так важно, в объяснении не нуждается. На учете у онкологов Чувашии состоит более 25 тысяч человек. По словам главного онколога Минздрава Чувашии Сергея Агафонкина, онкологических больных становится больше не только за счет впервые заболевших, но и за счет тех, кому сохранили и продлили жизнь, но каждый из тех, кто прошел или проходит лечение некоторый отрезок жизни, нуждается в постороннем уходе.
А что важно для тех, кто сегодня чувствует себя здоровым? Республиканский клинический онкологический диспансер объявил о проведении месячника борьбы с онкологическими заболеваниями. И если вы давно не были у своего врача, начните с малого, запишитесь на прием, сдайте анализы и сделайте УЗИ. Нередко именно такие простые вещи спасают жизнь.

КСТАТИ
О профилактике, диагностике и лечении онкологических заболеваний специалисты будут рассказывать на занятиях в Школах пациентов. 9 февраля Школа пациентов будет посвящена методам диагностики онкологических заболеваний, 16 февраля – методам диагностики и лечения новообразований предстательной железы, 20 февраля – методам диагностики и лечения опухолей толстой и прямой кишки. Место проведения: поликлиника (ул. Гладкова, 31, каб. 225).
Начало занятий в 13 часов.

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08.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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