Пьяная езда закончилась трагедией

5 февраля, уже за полночь, жителю села Новые Айбеси Алатырского района захотелось прокатиться с ветерком. Для этого он воспользовался чужим «Форд Фокусом», стоявшим на прогреве двигателя.

Но на первом же перекрестке угонщик совершил наезд на пешехода, что и неудивительно. Ведь горе-водитель, перед тем как сесть за руль, принял изрядную долю алкоголя за праздничным столом. Пострадавший, несмотря на все усилия врачей Алатырской центральной районной больницы, через сутки скончался. Виновник ДТП не имел права садиться за руль, будь он даже трезвым: его лишили права управления транспортным средством на 18 месяцев в декабре 2015 года по ч.1 ст. 12. 26 КоАП РФ (отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

3 февраля на улице Промышленной водитель пикапа «Тойота Хайлюкс» проигнорировал красный сигнал светофора на регулируемом перекрестке. В результате столкнулся с внедорожником той же марки. Пострадал водитель джипа. Медицинская помощь ему была оказана на месте происшествия. Оба водителя престижных иномарок были трезвы.

В тот же день в 19 часов на проспекте Мира в Чебоксарах 19-летний водитель автомобиля «Лада Приора» при развороте не уступил дорогу ехавшей со встречного направления «Гранте». Пассажирка виновника ДТП с диагнозом ушиб почки была госпитализирована в Детскую республиканскую клиническую больницу Чебоксар. И сотрудники Госавтоинспекции, и бригада скорой медицинской помощи прибыли к месту аварии в течение 5 минут.

4 февраля утром в Канаше в схожей ситуации кроссовер «Хэндай» въехал в «Фольксваген Поло». Пассажирка седана, девочка 6 лет, с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирована в Канашский межтерриториальный медицинский центр. Водители в ДТП не пострадали.