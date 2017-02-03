Тотальный диктант пройдет 8 апреля

В Новосибирском госуниверситете сейчас проходит V Международная конференция по Тотальному диктанту, участником которой стал и координатор ТД в Чебоксарах и Новочебоксарске Андрей Обжогин.

Как сообщила ТАСС пресс-служба НГУ, текст для диктанта уже написан, но имя его автора держится в секрете. Его раскроют на весенней пресс-конференции, запланированной на 1 марта.

Там же уточнили, что время старта акции в этом году изменится по часовым поясам, он пройдет в 8, 11 и 14 часов по московскому времени. Организатор и руководитель проекта Ольга Ребковец объяснила это тем, что в Новосибирске в этом году произошла смена часового пояса. А диктант в столице Тотального диктанта традиционно должен начаться в 15.00 по местному времени.

Сейчас экспертный совет работает над составлением комментариев по проверке диктанта. Это огромная работа, потому что каждая запятая должна соответствовать всем возможным правилам, и проверяющие ни в коем случае не должны посчитать за ошибку то, что ошибкой не является.

Напомним, в Чувашии проведение Тотального диктанта координируют ЧГУ имени И.Н. Ульянова и редакция газеты «Советская Чувашия».