Не нужно к лыжам «цеплять» легковушку

Около 60 тысяч человек планируют выйти 11 февраля в Чувашии на 35-ю всероссийскую массовую гонку «Лыжня России-2017».

Эту цифру на пресс-конференции, посвященной грядущему событию, озвучил республиканский министр спорта Сергей Шелтуков. Только в Чебоксарах на лыжню могут выйти свыше 13 тысяч сторонников здорового образа жизни.

Ну а пройдет эта акция, как и в прошлом году, на специально подготовленном обширном поле в районе аэропорта (за троллейбусной остановкой). Старт состоится ровно в полдень. Кроме того, подобные гонки будут проводиться и в других городах, а также районах республики вплоть до сельских поселений.

Кстати, учтя прошлогодний чебоксарский опыт, участники пресс-конференции пообещали организовать к месту старта в столице Чувашии бесперебойное движение общественного автотранспорта. Для чего будущим лыжникам даже посоветовали поменьше пользоваться личным автотранспортом, дабы не создавать пробок и заторов на подступах к аэропорту. Впрочем, соответствующие автостоянки на всякий случай все же будут там подготовлены примерно на три тысячи единиц техники.