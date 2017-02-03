«Эльбрус» покоряет отечественный рынок лифтов

Столица Чувашии наряду с электротехникой имеет шанс стать одним из крупных отечественных центров строительства лифтов. Запущенный два года назад Чебоксарский лифтостроительный завод демонстрирует уверенную динамику, что подтвердилось в ходе недавнего знакомства министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова с продукцией предприятия.

Она экспонировалась на выставке промышленных образцов республики в Ледовом дворце «Чебоксары Арена», приуроченной к визиту главы ведомства в регион. Во время презентации экспозиции руководитель холдинга «Elbrus Group» Алексей Лапшин напомнил, что бизнес-проект производства пассажирских лифтов был запущен в 2015 году, в него было инвестировано 250 млн. рублей собственных средств. И уже в следующем году приступили к выпуску этой продукции грузоподъемностью 400, 630, 1000 и 1275 кг.

Практически сразу сформировалась потребительская база, в которой такие ведущие строительно-инвестиционные компании Чувашии, как ЗАО «ТУС», ООО «СУОР», ООО «Лидер», ООО «АЛЗА», ООО «Стройсфера» и другие. А также крупные компании из других регионов страны – ЗАО «Стройавтоматика» (Москва), ООО «Сувар» (Казань), ООО «Лифт» (Йошкар-Ола), ООО «Вертикаль» (Севастополь). В прошлом году в столице республики смонтированы 4 лифта в рамках подпрограммы обеспечения комфортных условий проживания по муниципальной программе развития жилищного строительства и ЖКХ.

В качестве приоритетного направления заводом осуществляется взаимодействие с федеральным Фондом содействия реформированию ЖКХ как в Чувашии, так и в других субъектах федерации. По итогам минувшего года выиграно несколько тендеров в Чувашии, Москве, Новосибирске, Ульяновске. В итоге сумма контрактов за год составила более 400 млн. рублей. Целевым рынком на 2017 год является Казахстан, куда запланировано поставить не менее 10 проц. от произведенных предприятием лифтов.

По словам главы Минпромторга, нынешний объем внутреннего рынка лифтов составляет около 36 тыс. единиц. В ближайшие пять лет он должен возрасти до 60 тыс. лифтов. Однако при сегодняшней загрузке мощностей специализированных предприятий не более чем на 50 проц. половина потребляемых лифтов, естественно, поступает из-за рубежа. В этой связи у чебоксарского «Эльбруса» имеется «вершина» в виде просторной ниши на рынке, которую он может быстро занять, обнадежил Денис Мантуров. Лифтовое хозяйство страны нуждается в ускоренной замене, поскольку 75 проц. парка исчерпало сроки эксплуатации. Есть отдельная соответствующая программа обновления, над которой работает министерство.

Министр был приятно удивлен тем, что лифты «Эльбруса» на 80 проц. – от металла до электроники – начинены комплектующими отечественного производства. А Алексей Лапшин, в свою очередь, подтвердил, что у них есть все для того, чтобы надежды оправдались. В настоящее время на заводе выпускается 100 лифтов в месяц, есть намерение к 2019 году выйти на 500 единиц.

По данным экспертов, в Чувашии в ближайшее время замены требуют 1300, или 33 проц., лифтов, превысивших срок службы более 25 лет. В целом по стране таких лифтов насчитывается 135 тыс. единиц.

На предприятии постоянно обновляется станочный парк, активно внедряются новые технологии. Используются только современные высокопрочные материалы. Завод располагает собственной высокоэффективной конструкторской базой. В конструкторском бюро работают около 50 опытных специалистов, способных в кратчайшие сроки разрабатывать и осваивать совершенно новые направления в лифтостроении. К этому подталкивает жесткая конкуренция, расширяющийся потребительский спектр заказчиков.

В частности, в минувшем году была разработана конструкторская документация, проведены испытания и запущены в серию лифты без машинного помещения. Это позволяет уменьшить объемы пространства, занимаемого оборудованием. А использование лебедок с безредукторным приводом позволяет увеличить скорость движения кабины.

На 2017 год запланированы разработка документации и проведение испытаний грузовых лифтов подъемностью 50,100 и 250 кг. Во втором полугодии намечено внедрение в производство приводов дверей кабин и шахт. Кроме этого, в серию будут запущены лифты для предприятий общественного питания грузоподъемностью от 50 до 250 кг.

У лифтов «Эльбрус» множество преимуществ. В их числе использование в качестве главного привода лебедки на базе синхронного двигателя с постоянным магнитом, двусторонние уловители, обеспечивающие плавное торможение при спуске и подъеме кабины, гибкая настройка параметров станции управления и ряд других.

В планах предприятия также освоение выпуска «умных» лифтов с компьютерной системой управления по типу крупнейших лифтостроительных компаний мира. Но для этого надо будет перейти на технологии производства с применением роботизированных комплексов, которые также намереваются внедрить в «Эльбрусе».

Реклама