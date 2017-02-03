Ждут ответа…

В прошлом году в республике прокуроры выявили свыше 200 нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Дабы их устранить, внесено 123 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 73 должностных лица из различных ведомств. В числе допущенных правонарушений – несвоевременные ответы на обращения граждан, а то и вовсе их отсутствие. Или такие факты – заявления повторно рассматривают должностные лица, действия или решения которых обжалованы.

Нередки случаи, когда обращения граждан несвоевременно перенаправляют по подведомственности или вообще оставляют без движения. А если и честно исполнили требования закона, то непременно забудут уведомить заявителей о передаче их обращений в другие органы. Вот и пребывают люди в неведении, какие меры предпримут в чиновничьих кабинетах по проблемам, которые их беспокоят.

Судом рассмотрено 40 дел об административных правонарушениях этой категории, виновные привлечены к ответственности, в том числе 26 должностных лиц органов местного самоуправления. По постановлениям прокуроров за нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан к административной ответственности также привлечены должностные лица Минтранса и Минстроя республики, администрации города Чебоксары.