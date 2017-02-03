Главное Первым попасть в первый класс С конца января в Чебоксарах начали принимать заявления на поступление в первый класс через Интернет. Процедура проходит без сбоев, но родителей беспокоит, какое из заявлений окажется «главнее» – реальное или виртуальное.

Как рассказывала «СЧ», досрочная запись в первые классы прошла по Интернету через Портал образовательных услуг в школе № 59 и начальной школе № 1. Онлайн-система показала себя хорошо. И, как было запланировано, начался прием заявлений в школы районов – Ленинского (30 января), Калининского (31 января), Московского (1 февраля). Особенностью записи через Интернет является то, что документы в школу можно принести в течение семи рабочих дней после подачи заявления в онлайн-режиме.

По словам начальника городского управления образования Дмитрия Захарова, на 2 февраля уже подано 3252 заявления через Интернет, а через операторов школы – 823. Но в любом случае каждое из них попадает в общую электронную базу. А когда родители приносят в школу копии документов, им на руки выдается уведомление, где указано, какого числа и во сколько было подано заявление, а также его номер. Зачисление в первый класс проходит строго по порядку подачи заявления, независимо от того, было оно подано через Интернет самостоятельно или с помощью школьного оператора. Прием в первый класс продолжается в штатном режиме со 2 февраля по 5 сентября этого года.

Метки: Образование.



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