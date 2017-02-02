Главное, Криминал Вину не признал Выслушал приговор 33-летний житель Янтиковского района, по вине которого в ДТП погиб глава сельского поселения.

Августовским вечером 2014 года представший перед судом мужчина ехал на «Жигулях» в нетрезвом виде, выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной, которой управлял глава Турмышского сельского поселения – от полученных тяжелых травм он скончался. Виновник ДТП также получил серьезные травмы и два года находился на лечении.

В ходе следствия он свою вину отрицал, от показаний отказывался. Но это не помогло, суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на два года лишил водительских прав, сообщает прокуратура республики. Приговор не вступил в законную силу.

За неоднократное управление машиной в нетрезвом виде также осужден житель Чебоксарского района. Летом прошлого года он был привлечен к административной ответственности, отказался проходить медосвидетельствование, за что угодил под арест на 15 суток. А в ноябре того же года вновь попался на глаза инспекторам ГАИ за рулем иномарки подшофе, и опять проигнорировал требование пройти освидетельствование на предмет опьянения. Суд приговорил его к 220 часам обязательных работ и на два года лишил права управления транспортом.

Метки: Криминал, ДТП, Суд.



Метки: Главное A A A