Луна – помощница

Давно замечено, что фазы луны определенным образом влияют на растения. Садоводам не мешает знать, что…

…В ДНИ НОВОЛУНИЯ:

занимаются прополкой;

обрезают деревья и удаляют засохшие ветки;

рубят лес;

а вот сеять и сажать не стоит.

…НА РАСТУЩЕЙ ЛУНЕ

(между новолунием и полнолунием):

сажают растения, растущие вверх (деревья, кустарники, цветы, овощи);

рубят лес.

…ПЕРЕД ПОЛНОЛУНИЕМ:

убирают зерновые;

сажают деревья;

пересаживают большие комнатные растения.

…В ДНИ ПОЛНОЛУНИЯ:

сажают траву и зелень.

…НА УБЫВАЮЩЕЙ ЛУНЕ

(между полнолунием и новолунием):

сажают корнеплоды, за исключением картофеля, который сажают через пару дней после полнолуния;

убирают овощи, которые растут длительное время, лучше когда луна уже в последней четверти – тогда они долго хранятся.

…ПЕРЕД НОВОЛУНИЕМ:

сажают картофель на семена;

обрезают деревья и виноградную лозу.