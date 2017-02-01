Луна – помощница

Давно замечено, что фазы луны определенным образом влияют на растения. Садоводам не мешает знать, что… …В ДНИ НОВОЛУНИЯ:
занимаются прополкой;
обрезают деревья и удаляют засохшие ветки;
рубят лес;
а вот сеять и сажать не стоит. …НА РАСТУЩЕЙ ЛУНЕ (между новолунием и полнолунием):
сажают растения, растущие вверх (деревья, кустарники, цветы, овощи);
рубят лес. …ПЕРЕД ПОЛНОЛУНИЕМ:
убирают зерновые;
сажают деревья;
пересаживают большие комнатные растения. …В ДНИ ПОЛНОЛУНИЯ:
сажают траву и зелень. …НА УБЫВАЮЩЕЙ ЛУНЕ (между полнолунием и новолунием):
сажают корнеплоды, за исключением картофеля, который сажают через пару дней после полнолуния;
убирают овощи, которые растут длительное время, лучше когда луна уже в последней четверти – тогда они долго хранятся. …ПЕРЕД НОВОЛУНИЕМ:
сажают картофель на семена;
обрезают деревья и виноградную лозу.
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