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Луна – помощница

Давно замечено, что фазы луны определенным образом влияют на растения. Садоводам не мешает знать, что…
…В ДНИ НОВОЛУНИЯ:
занимаются прополкой;
обрезают деревья и удаляют засохшие ветки;
рубят лес;
а вот сеять и сажать не стоит.
…НА РАСТУЩЕЙ ЛУНЕ
(между новолунием и полнолунием):
сажают растения, растущие вверх (деревья, кустарники, цветы, овощи);
рубят лес.
…ПЕРЕД ПОЛНОЛУНИЕМ:
убирают зерновые;
сажают деревья;
пересаживают большие комнатные растения.
…В ДНИ ПОЛНОЛУНИЯ:
сажают траву и зелень.
…НА УБЫВАЮЩЕЙ ЛУНЕ
(между полнолунием и новолунием):
сажают корнеплоды, за исключением картофеля, который сажают через пару дней после полнолуния;
убирают овощи, которые растут длительное время, лучше когда луна уже в последней четверти – тогда они долго хранятся.
…ПЕРЕД НОВОЛУНИЕМ:
сажают картофель на семена;
обрезают деревья и виноградную лозу.

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Метки: Главное, .

01.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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