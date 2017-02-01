Инвесторам в Чувашии всегда рады

30 января Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с Ильшатом Фардиевым, генеральным директором ОАО «Сетевая компания», председателем Совета директоров АО «Агросила», в структуру которого входит 18 сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории Республики Татарстан.

Темой переговоров стала реализация проектов в области сельского хозяйства и энергетики на территории Чувашии. Как отметил Глава республики, между соседними регионами сложились взаимовыгодные доверительные отношения и появляются новые возможности для их дальнейшего развития.

«Задача органов власти Чувашии, создавая комфортную среду, снимая бюрократические препоны, содействовать развитию производственного комплекса республики. Со своей стороны мы готовы делать все для того, чтобы вам, как инвесторам, было комфортно работать в Чувашии, реализуя долгосрочные проекты, сохраняя и создавая рабочие места», – приводит слова Михаила Игнатьева пресс-­служба Администрации Главы республики.