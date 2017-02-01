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Для дальнейшей модернизации системы подготовки рабочих кадров Чувашия получит из федерального бюджета более 104 млн. рублей

МИЛЛИОНЫ НА СМЕНУ

Распоряжение о выделении субсидий на разработку и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий подписал на прошлой неделе председатель Правительства России Дмитрий Медведев. Помимо Чувашии деньги получат Татарстан, Хабаровский край, Московская, Свердловская, Тюменская и Ульяновская области.
На заседании правительства Дмитрий Медведев подчеркнул, что «большая часть субсидий будет направлена в регионы для выполнения ключевых задач федеральной целевой программы развития образования на период 2016–2020 годов, прежде всего на повышение качества образования. Около 700 млн. рублей предполагается направить на развитие межрегиональных центров компетенций, а также на подготовку команд к соревнованиям WorldSkills по наиболее востребованным для нашей экономики специальностям, прежде всего рабочим специальностям».
Два года назад, напомним, Чувашия стала победителем федерального конкурса по созданию в регионах страны семи межрегиональных центров компетенций. В прошлом году на создание межрегионального центра компетенций в области промышленных и инженерных технологий по направлению «Автоматизация, радиотехника и электроника» республика получила 318,6 млн. рублей. На эти деньги, в частности, были оснащены 10 учебных лабораторий, 5 мастерских и 4 учебных полигона, закуплено оборудование для учебно-­лабораторного комплекса, компьютерная техника, мультимедийное оборудование… Субсидия, полученная в 2017 году, пойдет на дальнейшее оснащение центра и подготовку педагогических кадров СПО к реализации новых федеральных образовательных стандартов по 50 наиболее востребованным на рынке труда новым и перспективным профессиям, сообщают в Минобразования Чувашии.

Фото Олега МАЛЬЦЕВА из архива редакции
?   В  конце прошлого года межрегиональный центр компетенций в Чебоксарах стал одной из площадок республиканского чемпионата «Молодые профессионалы».

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Метки: Главное, .

01.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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