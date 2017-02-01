ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
14:01 31.01.2017
Легкоатлеты Чувашии привезли три медали с первенства России
13:31 31.01.2017
Более 104 млн рублей получит Чувашия из федерального бюджета на модернизацию системы подготовки рабочих кадров
13:00 31.01.2017
Чувашия на 9 месте в рейтинге безопасности российских дорог
12:22 31.01.2017
Подведены итоги конкурса на лучшее праздничное световое оформление населенных пунктов «Огни Чувашии»
11:55 31.01.2017
Фонд развития промышленности Чувашии начнет работу в марте
11:24 31.01.2017
Рекультивация Пихтулинской свалки в Чебоксарах начнется в этом году
13:19 28.01.2017
Чувашия – лидер по финансированию инновационных проектов в промышленности
13:16 28.01.2017
 1
В Чебоксарах обсудили вопросы развития пищевого машиностроения
18:57 27.01.2017
Комментарии участников Координационного совета по промышленности Минпромторга России
18:55 27.01.2017
Михаил Бабич отметил работу промышленных предприятий Приволжского федерального округа
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Право
Наказали дважды

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ УСТРАНИЛ ПРОКУРОР

По протесту заместителя прокурора республики отменено судебное постановление о привлечении к административной ответственности жителя Алатыря, совершившего ДТП со смертельным исходом в состоянии наркотического опьянения.
ЕСЛИ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Как следовало из материалов административного дела, летом прошлого года он ехал на «Жигулях» по улице Советской в Новочебоксарске, где, грубо нарушив правила дорожного движения, врезался в опору линии электропередачи. Находившийся в машине пассажир погиб.
За то, что водитель управлял машиной в состоянии наркотического опьянения, его наказали административным штрафом в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортом на полтора года. Одновременно в отношении водителя по факту ДТП было возбуждено уголовное дело.
В связи с этим прокуратура республики опротестовала судебное постановление о привлечении виновника ДТП к административной ответственности, поскольку грозившая ему уголовная ответственность предполагает назначение более строгого наказания. Верховный суд республики счел доводы прокуратуры законными и отменил решение об административном наказании водителя.
Виновника ДТП действительно наказали более строго. Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на три года лишил права управления транспортом.
По аналогичным основаниям отменено административное наказание (30-тысячный штраф) в отношении виновника другого ДТП – тоже в Новочебоксарске. Водитель совершил наезд на пешехода, причинив его здоровью тяжкий вред. А от предложенного медосвидетельствования на предмет опьянения отказался, за это административное правонарушение и был оштрафован. Возбужденное уголовное дело по факту происшествия расследуется.
И ОСУДЯТ, И ПРАВ ЛИШАТ
Прокуратура опротестовывает судебные постановления об административном наказании фигурантов уголовных дел не затем, чтобы облегчить их участь, а дабы исполнить закон.
– А законодатель не допускает «двойной» ответственности (административной и уголовной одновременно) за одни и те же деяния, – пояснил старший помощник прокурора республики по правовому обеспечению и взаимодействию с общественностью Альберт Петров. – Эти нормы прописаны в КоАП РФ. Также есть постановление пленума Верховного суда РФ от 9 декабря 2008 года № 25 о судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, а также с его неправомерным завладением без цели хищения.
В нем разъяснено: если гражданин привлечен к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде либо за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, это является препятствием для вынесения приговора по уголовному делу, если таковое будет возбуждено по факту нарушения ПДД. В таких случаях суд должен возвратить уголовное дело прокурору для устранения возникшего препятствия. Прокурор наделен правом принесения протеста на постановления по делам об административных правонарушениях. Но граждане вправе и самостоятельно обжаловать их.
Однако не каждый дорожный правонарушитель, угодивший под уголовную статью, может избежать «административки». Житель Чебоксар ехал на машине по автодороге в Чебоксарском районе, его остановили сотрудники ГАИ, заподозрившие, что он подшофе. Водитель нервничал, проходить освидетельствование не желал, а когда инспектор стал составлять на него протокол, выкрутил тому палец.
Тут уже налицо два разных неблаговидных деяния. За травмированный палец инспектора чебоксарец угодил под уголовную статью и получил четыре года условного лишения свободы. А за невыполнение законных требований полицейского на предмет освидетельствования, то есть нарушение ПДД, суд на полтора года лишил его водительских прав и подверг административному штрафу в 30 тысяч рублей. И тут уже на прокурора не рассчитывай…

Фото riadagestan.ru
? Только за три дня (27–29 января) инспекторы задержали 45 водителей за езду подшофе.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Право, , .

01.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 76 queries in 0,379 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев