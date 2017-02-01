Наказали дважды

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ УСТРАНИЛ ПРОКУРОР

По протесту заместителя прокурора республики отменено судебное постановление о привлечении к административной ответственности жителя Алатыря, совершившего ДТП со смертельным исходом в состоянии наркотического опьянения.

ЕСЛИ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Как следовало из материалов административного дела, летом прошлого года он ехал на «Жигулях» по улице Советской в Новочебоксарске, где, грубо нарушив правила дорожного движения, врезался в опору линии электропередачи. Находившийся в машине пассажир погиб.

За то, что водитель управлял машиной в состоянии наркотического опьянения, его наказали административным штрафом в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортом на полтора года. Одновременно в отношении водителя по факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

В связи с этим прокуратура республики опротестовала судебное постановление о привлечении виновника ДТП к административной ответственности, поскольку грозившая ему уголовная ответственность предполагает назначение более строгого наказания. Верховный суд республики счел доводы прокуратуры законными и отменил решение об административном наказании водителя.

Виновника ДТП действительно наказали более строго. Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на три года лишил права управления транспортом.

По аналогичным основаниям отменено административное наказание (30-тысячный штраф) в отношении виновника другого ДТП – тоже в Новочебоксарске. Водитель совершил наезд на пешехода, причинив его здоровью тяжкий вред. А от предложенного медосвидетельствования на предмет опьянения отказался, за это административное правонарушение и был оштрафован. Возбужденное уголовное дело по факту происшествия расследуется.

И ОСУДЯТ, И ПРАВ ЛИШАТ

Прокуратура опротестовывает судебные постановления об административном наказании фигурантов уголовных дел не затем, чтобы облегчить их участь, а дабы исполнить закон.

– А законодатель не допускает «двойной» ответственности (административной и уголовной одновременно) за одни и те же деяния, – пояснил старший помощник прокурора республики по правовому обеспечению и взаимодействию с общественностью Альберт Петров. – Эти нормы прописаны в КоАП РФ. Также есть постановление пленума Верховного суда РФ от 9 декабря 2008 года № 25 о судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, а также с его неправомерным завладением без цели хищения.

В нем разъяснено: если гражданин привлечен к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде либо за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, это является препятствием для вынесения приговора по уголовному делу, если таковое будет возбуждено по факту нарушения ПДД. В таких случаях суд должен возвратить уголовное дело прокурору для устранения возникшего препятствия. Прокурор наделен правом принесения протеста на постановления по делам об административных правонарушениях. Но граждане вправе и самостоятельно обжаловать их.

Однако не каждый дорожный правонарушитель, угодивший под уголовную статью, может избежать «административки». Житель Чебоксар ехал на машине по автодороге в Чебоксарском районе, его остановили сотрудники ГАИ, заподозрившие, что он подшофе. Водитель нервничал, проходить освидетельствование не желал, а когда инспектор стал составлять на него протокол, выкрутил тому палец.

Тут уже налицо два разных неблаговидных деяния. За травмированный палец инспектора чебоксарец угодил под уголовную статью и получил четыре года условного лишения свободы. А за невыполнение законных требований полицейского на предмет освидетельствования, то есть нарушение ПДД, суд на полтора года лишил его водительских прав и подверг административному штрафу в 30 тысяч рублей. И тут уже на прокурора не рассчитывай…

Фото riadagestan.ru

? Только за три дня (27–29 января) инспекторы задержали 45 водителей за езду подшофе.