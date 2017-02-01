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Сироты справят новоселье

КЛЮЧИ ОТ СОЦЖИЛЬЯ БУДУТ ВРУЧЕНЫ НА ДНЯХ

В Чебоксарах 13 многодетных семей, у которых пять и более детей, а также 49 сирот получат квартиры. Социальное жилье построено для них по Эгерскому бульвару. В этом же доме еще 30 квартир отдадут гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, во исполнение решений судов.
Об этом на еженедельной городской планерке главе администрации города Алексею Ладыкову и главе города Ирине Клементьевой доложил замглавы администрации по вопросам ЖКХ Герман Александров. По его словам, дом уже введен в эксплуатацию, а во всех квартирах «выполнена социальная отделка». По поручению Ладыкова новоселы должны получить ключи уже в первой декаде февраля.
Еще один актуальный вопрос, рассмотренный на планерке, касался состояния рынка труда. Директор городского центра занятости Александр Зайцев сообщил, что на конец января на учете стояло около 2600 человек. При этом число вакансий – 5744, то есть на одного безработного приходится по две вакансии. Всего же за прошлый год в центр занятости обратились более 20 тысяч человек. «Жителям города нужно адаптироваться и обучаться тем профессиям, которые диктует время. Все возможности для этого есть», – отметил после доклада Алексей Ладыков.
Особое внимание на совещании было уделено разрыву, произошедшему 26 января на теплотрассе в северо-западном районе. Тогда жителям 39 домов по улицам Кривова и Мичмана Павлова пришлось мерзнуть с половины второго дня и почти до полуночи. Без тепла остались четыре школы и два детсада. Повреждение могли бы устранить быстрее, но помешал киоск, который стоял на теплотрассе. Из-за того, что его пришлось убирать, дело затянулось. Глава городской администрации поручил проверить, нет ли еще подобных объектов над магистральными сетями и в охранной зоне.
– Несмотря на то, что аварию устранили в нормативные сроки, сделать это можно было гораздо быстрее, – сделал замечание Ладыков. – В разрешенной схеме размещения данного объекта нет, что и создало дополнительные сложности в работе. Категорически запрещено размещать над магистральными сетями и нестационарные объекты.
Также был рассмотрен вопрос подготовки к Всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2017». До 11 февраля в зоне аэропорта должны подготовить просторную площадку для парковки автомобилей, чтобы людям, которые приехали на мероприятие, было где оставить машину.

Справка с сайта cap.ru

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01.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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