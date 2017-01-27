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Проекты предлагает общественность

А БЫВШАЯ СВАЛКА ДОЛЖНА СТАТЬ КРАСИВОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

Глава республики подписал указ о реализации на территории Чувашии проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Комментируя документ на вчерашней еженедельной правительственной планерке, Михаил Игнатьев отметил, что целью так называемого инициативного бюджетирования является участие населения в определении приоритетов расходования средств местной казны.
Речь идет о проектах строительства и ремонта объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, сбора твердых коммунальных отходов и мусора. А также дорог, сельских Домов культуры, школ, детских садов. Всего на реализацию указа из республиканского бюджета планируется выделить порядка 75 млн. рублей. В столице республики реализуется проект рекультивации бывшей городской свалки. Ее следует превратить в «одно из самых красивых мест Чебоксар», сказал Михаил Васильевич. Это значимое мероприятие в рамках общероссийского проекта «Чистая страна», приуроченного к нынешнему Году экологии.
Как доложил министр природных ресурсов и экологии Александр Коршунов, на рекультивацию выделяется более 380 млн. федеральных средств.
Всего же планируется освоить около 390 млн., в том числе 122 млн. рублей – в нынешнем году. В настоящее время разрабатывается паспорт проекта, он будет презентован в Совете по стратегическому развитию при Главе республики.
Михаил Игнатьев попросил подробнее обрисовать, как будет выглядеть место бывшей свалки. Такое пояснение дал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Предусмотрены изолирующее покрытие из грунта, газодренажный слой и прочие технические моменты, полностью исключающие негативные последствия бывшей свалки на окружающую среду. К работам намечено приступить во втором квартале. Глава республики призвал тщательно взвесить все «сильные и слабые стороны предстоящих работ. Надо сделать все для обеспечения экологической безопасности».
Вице-премьер – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин доложил об итогах проведения Координационного совета по промышленности при Минпромторге России.

Фото Олега МАЛЬЦЕВА из архива редакции
? Этот недавний «пейзаж» уйдет в небытие.

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Метки: Главное, .

31.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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