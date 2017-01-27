ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
13:19 28.01.2017
Чувашия – лидер по финансированию инновационных проектов в промышленности
13:16 28.01.2017
В Чебоксарах обсудили вопросы развития пищевого машиностроения
18:57 27.01.2017
Комментарии участников Координационного совета по промышленности Минпромторга России
18:55 27.01.2017
Михаил Бабич отметил работу промышленных предприятий Приволжского федерального округа
17:50 27.01.2017
В Чувашии состоялось заседание Координационного совета по промышленности Минпромторга России
17:45 27.01.2017
Министр промышленности и торговли России: «У предприятий Чувашии высокий потенциал»
17:25 27.01.2017
Михаил Игнатьев: «Торговыми партнёрами Чувашии являются 86 стран мира»
17:15 27.01.2017
Денис Мантуров и Михаил Бабич посетили ОАО «Чувашторгтехника»
12:45 27.01.2017
Абоненты «МегаФона» поставили своему оператору оценки за качество сети
8:56 27.01.2017
В Чебоксарах работа магистральной теплотрассы восстановлена в 22 часа, началось заполнение трубы теплоносителем
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Новости
Родителей зовут на ЕГЭ

7 февраля в Чувашии, как и по всей России, по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки пройдет Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».
В этот день родители выпускников смогут примерить на себя роль экзаменуемых и сдать пробный ЕГЭ по русскому языку. Как сообщают в Минобразования Чувашии, участники акции пройдут все этапы сдачи ЕГЭ в условиях, максимально приближенных к настоящему экзамену. Так, например, родителям предстоит пройти через металлоискатель и сдать сотовые телефоны. Контрольные измерительные материалы будут напечатаны непосредственно в аудитории пункта проведения экзамена, а затем результаты отсканируют и отправят на проверку в штаб. Узнать результаты принявшие участие в экзамене смогут в тот же день. Как и положено, результаты ЕГЭ будут конфиденциальны: вместо фамилий в списке будут указаны только шифры.
Для того чтобы принять участие в акции, необходимо до 6 февраля зарегистрироваться по телефону 57-21-60. Начало экзамена – 7 февраля в 11.00. Пробный экзамен родители смогут сдать в Чебоксарском училище олимпийского резерва, одном из пунктов проведения экзамена.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Новости, , , .

31.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 74 queries in 0,465 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев