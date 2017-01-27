Главное, Новости Родителей зовут на ЕГЭ 7 февраля в Чувашии, как и по всей России, по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки пройдет Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

В этот день родители выпускников смогут примерить на себя роль экзаменуемых и сдать пробный ЕГЭ по русскому языку. Как сообщают в Минобразования Чувашии, участники акции пройдут все этапы сдачи ЕГЭ в условиях, максимально приближенных к настоящему экзамену. Так, например, родителям предстоит пройти через металлоискатель и сдать сотовые телефоны. Контрольные измерительные материалы будут напечатаны непосредственно в аудитории пункта проведения экзамена, а затем результаты отсканируют и отправят на проверку в штаб. Узнать результаты принявшие участие в экзамене смогут в тот же день. Как и положено, результаты ЕГЭ будут конфиденциальны: вместо фамилий в списке будут указаны только шифры.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо до 6 февраля зарегистрироваться по телефону 57-21-60. Начало экзамена – 7 февраля в 11.00. Пробный экзамен родители смогут сдать в Чебоксарском училище олимпийского резерва, одном из пунктов проведения экзамена.

Метки: Новости, Акция, ЕГЭ, Образование.



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