Погибших нашли родственники

В гараже по улице Осипова в Чебоксарах мужчина обнаружил тела своих взрослых детей. 41-летний брат и 50-летняя сестра сидели в «Жигулях» на передних сиденьях, ключи от машины находились в замке зажигания в положении «включено».

При осмотре места происшествия установлено, что к глушителю автомобиля был прикреплен шланг, обмотанный на месте стыка тряпкой, который был подведен к вентиляционному отверстию в стене гаража. По предварительным данным, погибшие отравились угарным газом, накопившимся в гараже из-за негерметичного подсоединения шланга к глушителю.

Утром того же дня в селе Кушниково Мариинско-Посадского района нашли тело 56-летнего жителя Новочебоксарска, который приехал туда накануне вечером на такси. По имеющейся информации, в деревне проживала мать его бывшей супруги. Тело мужчины обнаружили в сорока метрах от ее дома.

А накануне в поле (метров за четыреста от своего дома) нашли припорошенное снегом тело 48-летней жительницы деревни Айбечи Ибресинского района. Со слов ее супруга (он ее и обнаружил), 24 января она отправилась на ферму. Оттуда ушла около 20 часов того же дня, но, по всей видимости, сбилась с дороги.

Утром 25 января в деревне Сугут-Торбиково Вурнарского района в нескольких метрах от своего дома нашли тело 62-летней сельчанки, а 30 января под снегом обнаружили тело пенсионерки из янтиковской деревни Нижарово, тоже замерзшей недалеко от дома.

СУ СКР по Чувашии проверяет информацию на предмет того, что люди, погибшие от общего переохлаждения, могли находиться в нетрезвом виде. Признаков их криминальной смерти не имеется.