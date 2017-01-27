Министр промышленности и торговли России: «У предприятий Чувашии высокий потенциал»

27 января Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и Глава Чувашии Михаил Игнатьев посетили выставку образцов продукции предприятий промышленного комплекса Чувашской Республики в Ледовом дворце «Чебоксары — Арена». Здесь свои возможности продемонстрировали более 40 производителей — предприятия машиностроения, электротехнического кластера, химической, строительной, IТ-индустрии, легкой промышленности.

Михаил Игнатьев поблагодарил Дениса Мантурова и Михаила Бабича за поддержку реализуемых в республике проектов. Министр промышленности и торговли Российской Федерации в свою очередь высоко оценил промышленный потенциал предприятий Чувашской Республики, дал ряд рекомендаций в части диверсификации производства, развития кооперации, наращивания импортозамещения и экспорта.

Отметим, промышленность составляет основу экономики Чувашской Республики. На ее долю приходится около 30% объема валового регионального продукта.

Чувашия по итогам 2016 года стала лидером в Приволжском федеральном округе по индексу промышленного производства. Он составил 107,6% (по России – 101,1%). 31 организация промышленного комплекса республики по объему отгруженной продукции превысила миллиардную отметку.

Несмотря на сложности в мировой экономике, предприятия Чувашской Республики сохраняют активность во внешнеторговой сфере.

По итогам года рост внешнеторговых сделок составил 102 %. Сегодня производители Чувашии поставляют свою продукцию в десятки стран мира. Основными статьями экспорта являются продукция химической отрасли и машиностроительного комплекса, включая продукцию электротехнической промышленности.

В 2017 году предприятия республики планируют увеличение общего объема поставок в адрес стратегических партнеров.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики