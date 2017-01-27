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Денис Мантуров и Михаил Бабич посетили ОАО «Чувашторгтехника»

Фото Олега МАЛЬЦЕВА27 января в рамках рабочей поездки в Чувашию Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в сопровождении полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича и Главы Чувашии Михаила Игнатьева посетил ОАО «Чувашторгтехника» и производственную площадку ООО «Фросто».

Отметим, ОАО «Чувашторгтехника» является лидером на рынке производства профессионального кухонного оборудования России и стран СНГ, на равных конкурирует с ведущими мировыми производителями. В прошлом году компания освоила выпуск аппаратов шоковой заморозки и льдогенераторов, не имеющих аналогов в нашей стране. Как отметил генеральный директор Наиль Хайрутдинов, за последние несколько лет в предприятие было инвестировано более 17 миллионов евро. «Значительную роль оказали меры государственной поддержки. Мы расчитываем на то, что программы будут продолжены, что должно значительно ускорить процесс импортозамещения. Кроме того, отмечу позицию руководства республики, которое создаёт максимально благоприятную среду для развития производственных предприятий», – сказал Наиль Хайрутдинов.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратил внимание федерального министра и полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе на тот факт, что оборудование компании сегодня используется в большинстве социальных объектов республики, в том числе во всех детских садах и школах. Кроме того, предприятие участвовало в реализации федеральной программы, в рамках которой кухонное оборудование производителей Чувашии поступило в 25 регионов страны.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров отметил высокий технологический уровень производства и спектр выпускаемой продукции. «Очень важно, что локализация составляет более 60-70 процентов. Мы увидели современное предприятие, продукция которого сегодня конкурирует с мировыми компаниями», – констатировал Денис Мантуров.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, Экономика, , .

27.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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