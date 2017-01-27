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Республика дает «пищу» для размышлений

ПРОМЫШЛЕННИКИ СТРАНЫ СОВЕТУЮТСЯ В ЧУВАШИИ

Сегодня в Чебоксарах пройдет заседание Координационного совета по промышленности России под председательством министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Основной темой обсуждения станет развитие пищевого машиностроения. В столицу республики прибыли руководители промышленной отрасли правительств около 60 регионов страны. В заседании примут участие полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич, Глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Место проведения такого форума, как уже сообщалось, было обозначено в октябре прошлого года, когда министр посетил экспозицию предприятий Чувашии на выставке импортозамещающей продукции в рамках заседания Совета при полпреде Президента РФ в ПФО. После этого он поручил своему заместителю включить в рабочий план посещение нашей республики.
Для профильного заседания совета столица Чувашии также выбрана не случайно. В Чебоксарах находится крупнейший отечественный производитель оборудования для общественного питания – ОАО «Чувашторгтехника». Вчера предприятие стало первым адресом посещения прибывших из российских регионов гостей.
Генеральный директор Наиль Хайрутдинов провел детальный экскурс по предприятию, оснащенному современнейшим оборудованием. На глазах гостей из листа стали мощный пресс выдавливал готовый котел. Продукция компании пользуется высоким спросом по всему миру. В среднем треть ее идет на экспорт.
Гостей интересовали самые разные стороны деятельности предприятия. В частности, уровень зарплаты, которая в среднем составляет 33 тыс. рублей при 22 тыс. в целом по республике, своя ли у фирмы проектно-конструкторская база. Да, своя, отвечал директор, и это существенно снижает стоимость конечной продукции, делая ее более конкурентоспособной по цене.
Как сказал в интервью нашей газете председатель комитета по промышленности администрации Томской области Владимир Филатов, машиностроение, в том числе пищевое, «самая интересная для государства отрасль, потому что в ней высокая добавленная стоимость. Что касается данного предприятия, здесь я вижу очень высокую культуру производства».
ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» иного профиля, но миновать этот флагман электротехнического машиностроения страны гости не могли. Генеральный директор Александр Федотов встречал их в заводском ресурсном центре, где готовят будущую кадровую смену. Последовали вопросы, как же действует эта система, основанная на плотном сотрудничестве с учебными заведениями, кто ее финансирует? Большей частью предприятие, но и правительство республики оказывает всяческую поддержку, ответил директор.
Руководитель департамента промышленности, связи и торговли правительства Орловской области Геннадий Парахин отметил схожесть Орла с Чебоксарами – как по численности населения, так и по промышленному потенциалу, в частности, электротехнического профиля.
Вчера же гости побывали в ОАО «АБС ЗЭИМ Автоматизация», ООО «Яхтинг», ООО НПП «ЭКРА» и на ряде других предприятий Чебоксар.
А сегодня в рамках визита в Чувашию министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетит одно из чебоксарских предприятий, познакомится с выставкой промышленной продукции в Ледовом дворце «Чебоксары Арена». Во второй половине дня состоится заседание Координационного совета. Помимо главы Минпромторга в нем примет участие заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев.

Фото Олега МАЛЬЦЕВА
? Свои впечатления о предприятии гости увезут и в сотовых телефонах – так надежнее.

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Метки: Главное, Политика, , .

27.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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