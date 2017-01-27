Главное От «Зарницы» до крейсера НАРАБОТКИ РЕСПУБЛИКИ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НУЖНО ТИРАЖИРОВАТЬ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ, СЧИТАЮТ В МИНОБОРОНЫ РОССИИ На этой неделе в Москве Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с представителями Министерства обороны России – старшим офицером­-оператором Главного организационно­-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Тимофеем Плаксиным и советником управления государственно­-патриотического воспитания Главного управления по работе с личным составом Владиславом Синкевичем.

Михаил Игнатьев поблагодарил представителей Минобороны за конструктивное взаимодействие и констатировал, что в Чувашии большое внимание уделяется военно­-патриотическому воспитанию молодежи, вовлечению ребят в занятия спортом, подготовке молодых людей к службе в Вооруженных силах страны. Как результат, в регионе растет число выпускников, поступающих в военные училища. В настоящее время молодые люди из Чувашии проходят службу на самом большом корабле российского Военно­морского флота – авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

Владислав Синкевич положительно оценил проводимую в Чувашии работу по военно­-патриотическому воспитанию: «У вас делается много хорошего в этом направлении. Радуют патриотические клубы, поисковые отряды, юнармейское движение». Он также пригласил команду из Чувашии на II Всероссийский слет военно-­патриотического движения «Юнармия», который пройдет в мае в подмосковной Кубинке.

Михаил Игнатьев поддержал инициативу и отметил, что Чувашия – один из немногих российских регионов, где традиция проведения финальных республиканских игр юнармейского движения «Зарница» и «Орленок» не прерывалась почти полвека. Глава региона поручил Минобразования совместно с военным комиссариатом республики (руководители этих структур Юрий Исаев и Александр Мокрушин также присутствовали на встрече) обеспечить участие ребят из Чувашии во всероссийском слете юнармейцев и начать подготовку команды.

«Система военно­-патриотического воспитания в Чувашии – одна из лучших в России», – подвел итог встречи Тимофей Плаксин. И отметил, что наработки республики, в том числе и по организации учебных сборов, нужно тиражировать в других регионах страны. МЕЖДУ ТЕМ

Будем помнить

25 января сотрудники военного комиссариата Чувашии вручили группе активистов поисковых отрядов республики ведомственные награды Министерства обороны России «за большой личный вклад в установление имен погибших и судеб пропавших без вести военнослужащих». Согласно приказу Минобороны № 771 от 11 ноября 2016 г. знаком «За отличие в поисковом движении» III степени награждены Павел Просуков, Руслан Никифоров, Александр Тарасов (поисковый отряд «Веда»), Николай Мясников, Иван Лексин, Александр Илларионов, Анна Володина (отряд «Память» ЧГПУ), Сергей Кодыбайкин (отряд «Георгиевская лента» ЧГУ), Олег Тюнтеров (отряд «Гвардеец» школы № 29) и Игорь Семенов (отряд ВПК имени М. Шуйцева Большесундырской школы Моргаушского района).

Такими патриотами республика может по праву гордиться. А у «Советской Чувашии», ведущей свою летопись о героях былых времен, есть особый повод порадоваться. Этим же приказом Минобороны РФ медалью «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» награжден председатель совета Чувашского регионального отделения ООД «Поисковое движение России», а также автор постоянной рубрики «СЧ» «Будем помнить» Евгений Шумилов. Читатели газеты с интересом отмечают его материалы «Отзовись, «Незабудка», «В бой идут запасные полки», «Я – крепость. Я продолжаю бой» и многие другие.

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