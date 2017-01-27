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Не сдаваться болезни

В РЕСПУБЛИКЕ ПОСЛЕ КАНИКУЛ НАЧИНАЮТ РАБОТАТЬ ШКОЛЫ ПАЦИЕНТОВ

Здоровье заболевшего хроническим недугом человека зависит от того, насколько тщательно он выполняет рекомендации врачей. Причем они касаются не только того, какие нужно принимать лекарства. Зачастую доктора прописывают пациенту изменение образа жизни, и об этом должны знать не только сами заболевшие, но и их близкие.
В школах пациентов, организованных при лечебных учреждениях, обучают хронически больных людей и их родственников правильно реагировать на изменение самочувствия, рассказывают, как организовать быт и лечебное питание: нередко, чтобы продлить ремиссию, нужны специальные диеты, гимнастика. В таких знаниях нуждаются и онкобольные, и астматики, и страдающие сахарным диабетом.
В начавшемся году все диспансеры – онкологический, эндокринологический, наркологический, противотуберкулезный, кожно-венерологический, кардиологический – уже составили графики занятий для своих пациентов и их родственников. На них будут рассказывать не только о медицинских аспектах, но и о том, как подобрать интересное занятие, чтобы улучшить эмоциональное состояние больного, помочь ему бороться с недугом. Поэтому наряду с врачами на занятия в школы пациентов придут психологи, стилисты и диетологи, и даже писатели. В жизни столько всего интересного, что посвящать ее только болезни – неправильно. И в школах пациентов учат людей жить полноценной жизнью, даже если это не всегда просто.

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27.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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