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Бюджет-2017: первые поправки

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПОЙДЕТ НА ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Открывая вчера заседание Кабинета Министров, Глава республики Михаил Игнатьев остановился на итогах состоявшегося в Москве XVI съезда партии «Единая Россия». Особое внимание необходимо уделить образованию, о котором на съезде говорилось как об общественном благе, а не как об услуге. А также здравоохранению, ЖКХ и развитию сельских территорий, подчеркнул Михаил Васильевич.
У Главы состоялась встреча с министром культуры России Владимиром Мединским, в ходе которой он обещал посетить Чувашию в предстоящий День республики, чтобы воочию увидеть знаменитый фестиваль «Родники России».
Михаил Игнатьев рассказал также о договоренностях с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Кириллом Селезневым на встрече 23 января в Санкт-Петербурге. Речь шла, в частности, о газификации Заволжья. Этот проект стоит в плане Газпрома, на его реализацию предусмотрено соответствующее финансирование, что стало результатом совместной работы на принципах доверия и уважения, подчеркнул Глава Чувашии.
Но одним из условий реализации программы развития газоснабжения и газификации Чувашии является погашение задолженности предприятий и муниципальных образований республики за потребленный газ. Население, бюджетные потребители рассчитываются полностью. А вот из общего объема долга в сумме 1 млрд. 420 млн. рублей 1 млрд. приходится на ООО «Коммунальные технологии». «Мы должны в ручном режиме управлять этими процессами, на чистую воду выводить злостных неплательщиков», – обратился Михаил Игнатьев к членам правительства и руководителям городских округов.
В ходе встречи с Кириллом Селезневым обсуждена перспектива участия ООО «Газпром межрегионгаз» в публичных торгах по продаже объектов газового хозяйства, находящихся на праве хозяйственного ведения ГУП «Чувашгаз». «Это позволит в дальнейшем экономить бюджетные средства на содержании и обслуживании сетей. Кроме того, обсуждается возможность выплаты части долга за газ за счет их реализации», – сказал Михаил Игнатьев. «Оценка Газпрома нашей работы хорошая, мы свои обязательства выполняем», – добавил он.
На заседании одобрен законопроект об изменениях в законе о республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Как отметила вице-премьер – министр финансов Светлана Енилина, представляя документ, бюджет на нынешний год увеличивается по доходам в целом на 5 с лишним млрд. рублей. Плановые назначения по безвозмездным поступлениям вырастают на 5,6 млрд. рублей. В том числе 2,9 млрд. рублей – дотации из федерального бюджета, 205,7 млн. рублей – на поддержку здравоохранения, 229,9 млн. рублей – на поддержку образования. Солидную помощь получают также физкультура и спорт, культура, сфера социального обеспечения, жилищное строительство, дорожное хозяйство.
В целом расходы республиканского бюджета на 2017 год увеличиваются на 6,4 млрд. рублей. В этой части предусматриваются средства, в частности, на содействие развитию промышленного производства и повышение инвестиционной привлекательности региона, строительство и реконструкцию ряда спортивных объектов. А также на развитие здравоохранения, где предусматривается реконструкция здания стационара БУ Чувашской Республики «Городская детская больница № 2», строительство центра ядерной медицины и других объектов. В образовательной сфере финансирование получат строительство школы в Цивильске, двух детсадов в Канаше.
С учетом вносимых изменений, сказала Светлана Енилина, параметры республиканского бюджета на нынешний год составят по доходам 40,1 млрд. рублей (рост против первоначально утвержденных назначений на 14,3 проц.), по расходам – 41,5 млрд. рублей (рост – на 18,3 проц.). Дефицит республиканского бюджета планируется в объеме 1,3 млрд. рублей, а государственный долг против плановых назначений снижается на 2 с лишним млрд. рублей, или на 12,5 проц. На конец года он прогнозируется в объеме 14,2 млрд. рублей, что составляет к ожидаемым собственным доходам 57,3 проц.
На заседании также были утверждены проекты постановлений о поправках в законы о социальной поддержке детей и об образовании, о бесплатной юридической помощи. Рассмотрены и другие важные вопросы.

ДОСЛОВНО
Михаил ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии:
– Бюджет на 2017 год увеличивается от первоначально предусмотренной суммы на 5 млрд. рублей за счет безвозмездных поступлений. Данное уточнение бюджета позволит министерствам принять участие в софинансировании соответствующих проектов с тем, чтобы своевременно выполнить взятые на себя обязательства.

РАЗГОВОР В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
24 января Михаил Игнатьев был гостем программы «ОТРажение» на Общественном телевидении России (об этом «СЧ» сообщила в номере от 25 января). В течение получаса в прямом эфире Глава отвечал на десятки вопросов телезрителей со всех уголков страны, в том числе из родной республики. Как сказал на заседании Михаил Васильевич, тематика их была достаточно широкой. Это и строительство новых медицинских объектов, дорог, социальное обеспечение, переселение из аварийного жилья, качество сервиса в федеральных торговых сетях… Глава республики дал развернутые ответы на все вопросы, открыто говорил о проблемах, которые существуют, и о том, что сделано и делается для их разрешения. Что касается федеральных сетей, были даны поручения провести соответствующие проверки.

Фото Олега МАЛЬЦЕВА из архива редакции
? В этом году беспрецедентные средства, более 5 млрд. рублей, будут направлены на строительство и реконструкцию дорог в Чувашии.

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Метки: Главное, Политика, Экономика, .

26.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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