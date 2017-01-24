Главное, Новости Еще четверых не стало… По данным СУ СКР по Чувашии, от переохлаждения погибли еще четверо жителей республики.

Днем 21 января в селе Шихазаны Канашского района найден без признаков жизни 70-летний пенсионер – в бане, где проживал по причине сгоревшего дома и которую практически не отапливал, больше внимания уделяя спиртному.

Несколькими днями раньше житель села Хормалы Ибресинского района в дровянике своего домохозяйства обнаружил тело 65-летнего односельчанина, который накануне гостил у него, и они выпивали. Поздним вечером гость ушел, но до дома не добрался. В расселенном бараке в Шумерле обнаружили бездыханным 52-летнего мужчину, проживавшего неподалеку. Накануне он ушел из дома, а ночевать не пришел. Проверяется информация о том, что он мог быть нетрезвым.

Ранее, 12 января, печальное известие поступило в Мариинско-Посадскую полицию. В частном домовладении нашли тело 37-летнего мужчины, где он накануне гостил и тоже выпивал с хозяином. Тот и обнаружил участника застолья, правда, не мог вспомнить, в котором часу гость отбыл, так как перебрал спиртного.

Сейчас по всем фактам проводятся проверки, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Напомним, до этого нынешней зимой (в декабре – январе) от переохлаждения погибли 25 человек, почти все – сельчане.

Метки: Новости, Хроника ЧП.



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