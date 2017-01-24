Школьников кормили не по правилам

Прокуратура Вурнарского района уличила руководство Алгазинской средней школы в нарушении законодательства при организации питания школьников.

По закону об образовании для школяров предусмотрено двухразовое горячее питание – завтрак и обед. А в указанной школе учеников кормили только один раз.

Кроме того, здесь не контролировался технологический процесс, в рамках которого отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд. На момент проверки таких проб не было. И еще – при приготовлении блюд для школьников использовался картофель, выращенный в личных подсобных хозяйствах их родителей.

В отношении директора образовательного учреждения прокуратура возбудила административное дело – за нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. Материалы направлены для рассмотрения в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашии.