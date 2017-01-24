Главное От «Красной Чувашии» до «Правды» АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ВИШНЯКОВ (1914–2004) Александр Вишняков родился в 1914 году в деревне Малды-Питикасы Ядринского уезда (сейчас Канашский район). Работал учителем, директором школы, инспектором Шихазанского РОНО. В 1935–1936 годах был литературным сотрудником республиканской газеты «Красная Чувашия».

В 1937 году Александр Степанович поступил во Всесоюзный институт журналистики имени газеты «Правда». Однако проучился он там недолго. В июле 1938 года Комитет по делам высшей школы при Совнаркоме СССР направил его сначала в Ленинградский Коммунистический институт имени Крупской, а затем в Ленинградский Коммунистический институт имени Воровского. После окончания института в 1940 году Александр Вишняков получил направление в «Красную Чувашию» заведующим отделом пропаганды. Но уже в августе того же года решением оргбюро ЦК ВКП(б) его зачисляют в Особый резерв при ЦК партии и отзывают в Москву. С августа по декабрь он работает сотрудником НКГБ СССР. По состоянию здоровья был освобожден от этой работы и направлен в центральный аппарат ТАСС, где до 5 апреля 1941 года занимал должность редактора редакции для краевых, республиканских и областных газет. После чего снова был откомандирован в Чебоксары.

14 апреля 1941 года бюро Чувашского обкома ВКП(б) утверждает Вишнякова ответственным редактором газеты «Красная Чувашия». В 1945 году Александр Степанович был избран секретарем обкома партии. По окончании Академии общественных наук при ЦК КПСС в 1951 году он работает консультантом и заместителем редактора «Правды», затем направляется в журнал ЦК КПСС «Политическое самообразование». С ноября 1961 года он главный редактор этого журнала (по 1986 год).

Впоследствии Александр Вишняков работал преподавателем в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Преподавательскую работу сочетал с научно-исследовательской деятельностью. В 1971 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора философских наук, стал профессором, членом-корреспондентом Академии педагогических наук СССР. Александр Степанович никогда не забывал свою малую родину, часто приезжал в Чувашию, навещал земляков в Малды-Питикасах, встречался со школьниками. Односельчане назвали его именем одну из улиц деревни. СПРАВКА «СЧ»

Александр Вишняков – автор свыше 150 научных работ по проблемам философии, политики, морали. Его работы печатались на английском, немецком, китайском, монгольском, многих славянских языках. Награжден орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов, «Знак Почета» и медалями, занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Геpоизмa Чувашской АССР. Подготовил Владимир ЖЕБИТ

Метки: История, Юбилей «СЧ».



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