ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
17:01 23.01.2017
В 2017 году капитальный ремонт запланирован в 22 больницах Чувашии
16:31 23.01.2017
Авиаперелеты в Турцию из г. Чебоксары возобновятся весной
16:24 20.01.2017
 1
Открытой тренировкой юных самбистов в Чебоксарах начал работу Всероссийский форум «Дни самбо в Приволжье»
13:39 20.01.2017
Дом Дружбы в Чебоксарах откроют на День народного единства
13:29 20.01.2017
В Чувашии откроется биатлонный комплекс
13:23 20.01.2017
 1
Чувашия – в лидерах экологического рейтинга страны
13:17 20.01.2017
На ремонт и строительство дорог Чувашии выделят 5 миллиардов рублей
13:16 20.01.2017
В 2017 году в Чувашии завершится программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда
13:13 20.01.2017
Глава Чувашии призвал строить жильё материалами собственного производства
13:12 20.01.2017
 2
Михаил Игнатьев поставил задачу поднять уровень зарплат на селе
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное
От «Красной Чувашии» до «Правды»

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ВИШНЯКОВ (1914–2004)

Александр Вишняков родился в 1914 году в деревне Малды-Питикасы Ядринского уезда (сейчас Канашский район). Работал учителем, директором школы, инспектором Шихазанского РОНО. В 1935–1936 годах был литературным сотрудником республиканской газеты «Красная Чувашия».
В 1937 году Александр Степанович поступил во Всесоюзный институт журналистики имени газеты «Правда». Однако проучился он там недолго. В июле 1938 года Комитет по делам высшей школы при Совнаркоме СССР направил его сначала в Ленинградский Коммунистический институт имени Крупской, а затем в Ленинградский Коммунистический институт имени Воровского. После окончания института в 1940 году Александр Вишняков получил направление в «Красную Чувашию» заведующим отделом пропаганды. Но уже в августе того же года решением оргбюро ЦК ВКП(б) его зачисляют в Особый резерв при ЦК партии и отзывают в Москву. С августа по декабрь он работает сотрудником НКГБ СССР. По состоянию здоровья был освобожден от этой работы и направлен в центральный аппарат ТАСС, где до 5 апреля 1941 года занимал должность редактора редакции для краевых, республиканских и областных газет. После чего снова был откомандирован в Чебоксары.
14 апреля 1941 года бюро Чувашского обкома ВКП(б) утверждает Вишнякова ответственным редактором газеты «Красная Чувашия». В 1945 году Александр Степанович был избран секретарем обкома партии. По окончании Академии общественных наук при ЦК КПСС в 1951 году он работает консультантом и заместителем редактора «Правды», затем направляется в журнал ЦК КПСС «Политическое самообразование». С ноября 1961 года он главный редактор этого журнала (по 1986 год).
Впоследствии Александр Вишняков работал преподавателем в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Преподавательскую работу сочетал с научно-исследовательской деятельностью. В 1971 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора философских наук, стал профессором, членом-корреспондентом Академии педагогических наук СССР. Александр Степанович никогда не забывал свою малую родину, часто приезжал в Чувашию, навещал земляков в Малды-Питикасах, встречался со школьниками. Односельчане назвали его именем одну из улиц деревни.

СПРАВКА «СЧ»
Александр Вишняков – автор свыше 150 научных работ по проблемам философии, политики, морали. Его работы печатались на английском, немецком, китайском, монгольском, многих славянских языках. Награжден орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов, «Знак Почета» и медалями, занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Геpоизмa Чувашской АССР.

Подготовил Владимир ЖЕБИТ

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, , .

24.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 74 queries in 0,444 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев