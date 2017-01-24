За четыре дня в ДТП на дорогах Чувашии один человек погиб и более двадцати получили ранения

СКРЫЛСЯ С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ…

20 января в 19 часов на автодороге «Чебоксары – Сурское» в Шумерлинском районе из-за нелепого стечения обстоятельств оборвалась жизнь чебоксарца, управлявшего иномаркой-кроссовером. Его пассажир с серьезными травмами доставлен в больницу. Причина ДТП – у следовавшего во встречном направлении грузовика оторвало прицеп, избежать столкновения с неуправляемым агрегатом кроссоверу не удалось. К беде привела неисправность тягово-сцепного устройства машины – водитель и механик грузовика обязаны были его проверить перед выходом в рейс.

21 января в Чебоксарском районе при столкновении двух легковых автомобилей в больницы с травмами были доставлены шесть человек. Виновником признан водитель ВАЗ-2114, который не выполнил требование дорожного знака «Движение без остановки запрещено». Тест на алкоголь у обоих водителей оказался отрицательным.

Вечером 22 января во время снегопада, водитель УАЗа, следовавший по автодороге «Алатырь – Алтышево», не справился с управлением, съехал на обочину и столкнулся с деревом. Он и его пассажирка получили множественные травмы и были госпитализированы в больницу.

За четыре минувших дня в ДТП пострадали и пешеходы, в том числе дети. На дороге, ведущей из поселка Новое Атлашево в поселок Кугеси, восьмилетняя девочка угодила под колеса легковушки. Дорогу она переходила вне пешеходного перехода.

В Чебоксарах на улице Шумилова водитель не сумел вовремя затормозить, когда на проезжую часть выбежал первоклассник.

А на улице Гузовского водитель иномарки сбил школьницу, переходившую дорогу на «зебре». Подобный же случай произошел и на улице К. Иванова. Но если здесь водитель сам отвез девочку в медучреждение, то в предыдущем наезде мужчина не только не вызвал «скорую» к пострадавшей, но и постарался скрыться с места происшествия. Помощь ребенку оказали очевидцы. Девочку с многочисленными ушибами доставили в больницу. В ходе оперативных действий полицейские установили личность «беглеца» – им оказался 54-летний житель Козловки.

? После этого ДТП в больницы с травмами были доставлены шесть человек.