Главное, Лента новостей Разбился известный летчик-любитель и фотограф СНИМАЛ ЧЕБОКСАРЫ С НЕБЕС Пожалуй, каждый житель столицы Чувашии знает имя фотографа Валерия Тимофеева, известного своими потрясающими снимками, сделанными с высоты птичьего полета, автора уникальной книги «Чебоксары с небес». Его фотографии на больших баннерах выставлялись в Казанском Кремле. 46­летний мастер аэрофотосъемки возглавлял общественную организацию «Федерация сверхлегкой авиации Чувашской Республики», руководил студией воздушной фотографии и кино «Байконур Чебоксары». Вчера произошла ужасная трагедия – Валерий Тимофеев совершил свой последний полет…

«Мотопараплан с пилотом-частником на борту совершал полет над Чебоксарами и потерпел крушение», – сообщил «Интерфакс» еще вчера днем. Позже в СМИ появилась информация, что тем пилотом оказался Валерий Тимофеев. При падении он получил серьезные травмы и по пути в больницу скончался.

Как сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России, мотопараплан упал вблизи чебоксарского аэропорта в первом часу дня. По словам очевидцев, воздушное судно рухнуло через несколько минут после взлета с высоты около 70 метров. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По факту гибели пилота ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия…

«Когда у меня спрашивают, что за город Чебоксары, я отправляю ссылку на воздушные фото Чебоксар», – пишут поклонники фотографа на форуме НА-СВЯЗИ.ru.

«Его снимки завораживают своей красотой, на фотографии смотришь долго, пытаясь разглядеть все… Жаль, очень жаль, что произошла такая трагедия…», – соболезнуют в социальных сетях люди, которые восхищались его творчеством.

Не раз Валерий Тимофеев становился и героем наших публикаций. И только на днях на сессии «Чувашия будущего: туризм и сервис» он с воодушевлением делился своими новыми творческими идеями и проектами по туристической привлекательности столицы республики. А теперь остались только его видео и фото. В них он будет жить… Из интервью «СЧ» «Позволь себе оторваться от земли!» от 08.02.2014: – Валерий, что для вас воздушная фотография?

– Иногда приходится слышать, что в воздушной фотографии, как в топографической карте, нет художественной ценности. Что в эпоху цифровых технологий фотография вообще перестала быть уделом избранных – любой человек может запечатлеть объекты технически безупречно. И что выложенной в Интернет съемки из космоса вполне достаточно. Но я убежден, что в воздушной фотографии есть особенное, непередаваемое словами ощущение безграничного пространства, завораживающее чувство свободного полета. И что снимки, сделанные с небес, особые: таким видит наш мир Творец.

Метки: Лента новостей, Хроника ЧП.



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