Прокурорам – добрые слова

На состоявшемся в Чебоксарах торжестве по поводу 295­-й годовщины образования прокуратуры России Глава республики Михаил Игнатьев пожелал местным представителям «ока государева» благополучия и дальнейшего успешного решения государственных задач, укрепления законности и правопорядка.

Он подчеркнул, что сегодня в органах прокуратуры Чувашии служат высококвалифицированные и преданные своему делу юристы, достойно продолжающие и приумножающие славные традиции своих предшественников, с честью выполняющие сложные и ответственные задачи.

«Мы встречаемся на разных площадках и работаем на общий результат – защиту прав и интересов людей. Сохранение стабильной и надежной общественно-­политической ситуации в Чувашии улучшает экономическую среду и инвестиционный климат», – отметил руководитель региона.