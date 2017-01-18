Прокурорам – добрые слова

На состоявшемся в Чебоксарах торжестве по поводу 295-й годовщины образования прокуратуры России Глава республики Михаил Игнатьев пожелал местным представителям «ока государева» благополучия и дальнейшего успешного решения государственных задач, укрепления законности и правопорядка.
Он подчеркнул, что сегодня в органах прокуратуры Чувашии служат высококвалифицированные и преданные своему делу юристы, достойно продолжающие и приумножающие славные традиции своих предшественников, с честью выполняющие сложные и ответственные задачи.
«Мы встречаемся на разных площадках и работаем на общий результат – защиту прав и интересов людей. Сохранение стабильной и надежной общественно-политической ситуации в Чувашии улучшает экономическую среду и инвестиционный климат», – отметил руководитель региона.
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