Ремонт по плану

В соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта в Чебоксарах в наступившем году запланирован ремонт общего имущества в 110 многоквартирных домах, в которых проживает 22 тыс. человек, а обойдется эта программа в 547,8 млн. рублей.

Такие цифры назвал Валерий Григорьев, директор МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары». А глава городской администрации Алексей Ладыков поручил главам районов совместно с фондом капитального ремонта продолжить разъяснительную работу среди горожан о сборе средств, так как пока собираемость взносов на капремонт в столице республики составляет 84 проц.

В целом по Чувашии краткосрочный план капремонта на этот год охватил 273 многоквартирных дома, ставя целью создать благоприятные и безопасные условия для более чем 33,5 тыс. жильцов, сообщили в республиканском фонде капремонта.